ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

З ким гратимуть "Динамо", ЛНЗ та інші в чвертьфіналі Кубка України: дата і час жеребкування

Четвер 20 листопада 2025 19:39
UA EN RU
З ким гратимуть "Динамо", ЛНЗ та інші в чвертьфіналі Кубка України: дата і час жеребкування Фото: Боротьбу за трофей продовжують вісім команд (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Українська асоціація футболу офіційно оголосила дату і час проведення жеребкування чвертьфіналу національного Кубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Хто зіграє в чвертьфіналі

Боротьбу за трофей продовжують вісім колективів. Уперше в історії на даній стадії представлені лише три команди з елітного дивізіону вітчизняного футболу. Інші – представники Першої та Другої ліги.

Це означає, що у півфіналі гарантовано зіграє мінімум одна команда з нижчого дивізіону.

Усі учасники 1/4 фіналу Кубка України-2025/26

УПЛ

  • "Динамо" (Київ)
  • ЛНЗ (Черкаси)
  • "Металіст 1925" (Харків)

Перша ліга

  • "Чернігів"
  • "Буковина" (Чернівці)
  • "Інгулець" (Петрове)
  • "Фенікс-Маріуполь"

Друга ліга

  • "Локомотив" (Київ)

З ким гратимуть &quot;Динамо&quot;, ЛНЗ та інші в чвертьфіналі Кубка України: дата і час жеребкування

Коли жеребкування та матчі

Церемонія жеребкування пройде в Будинку футболу в п'ятницю, 28 листопада та розпочнеться о 13:00.

Пряма трансляція події буде проводитися на YouTube-каналі УАФ.

За підсумками жеребкування сформують чотири пари суперників, які боротимуться за вихід до півфіналу.

Ці матчі відбудуться вже весною наступного року. Офіційна базова дата – 4 березня.

Раніше ми повідомили, з ким і коли зіграє збірна України у плей-офф ЧС-2026.

Також читайте, чому позиція збірної України в оновленому рейтингу ФІФА здивувала багатьох фанатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Кубок України Динамо
Новини
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті