З ким гратимуть "Динамо", ЛНЗ та інші в чвертьфіналі Кубка України: дата і час жеребкування
Українська асоціація футболу офіційно оголосила дату і час проведення жеребкування чвертьфіналу національного Кубка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Хто зіграє в чвертьфіналі
Боротьбу за трофей продовжують вісім колективів. Уперше в історії на даній стадії представлені лише три команди з елітного дивізіону вітчизняного футболу. Інші – представники Першої та Другої ліги.
Це означає, що у півфіналі гарантовано зіграє мінімум одна команда з нижчого дивізіону.
Усі учасники 1/4 фіналу Кубка України-2025/26
УПЛ
- "Динамо" (Київ)
- ЛНЗ (Черкаси)
- "Металіст 1925" (Харків)
Перша ліга
- "Чернігів"
- "Буковина" (Чернівці)
- "Інгулець" (Петрове)
- "Фенікс-Маріуполь"
Друга ліга
- "Локомотив" (Київ)
Коли жеребкування та матчі
Церемонія жеребкування пройде в Будинку футболу в п'ятницю, 28 листопада та розпочнеться о 13:00.
Пряма трансляція події буде проводитися на YouTube-каналі УАФ.
За підсумками жеребкування сформують чотири пари суперників, які боротимуться за вихід до півфіналу.
Ці матчі відбудуться вже весною наступного року. Офіційна базова дата – 4 березня.
