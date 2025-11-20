Легенда "Шахтаря" офіційно завершив кар'єру: він брав з "гірниками" Кубок УЄФА
Колишній півзахисник донецького "Шахтаря", англійського "Манчестер Сіті" та збірної Бразилії Фернандіньйо офіційно повідомив про завершення професійної кар'єри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.
"Я вже втомився"
40-річний футболіст зробив заяву під час благодійного виставкового матчу в бразильській Куритибі.
Після гри півзахисник зізнався, що більше не відчуває мотивації продовжувати виступи на високому рівні.
"Я вже втомився. Сьогодні я вже втомився, пробігши трохи більше 30 хвилин".
За словами гравця, у футболі він досяг усього, про що мріяв, і тепер хоче присвятити час близьким.
"У футболі більше немає нічого, що могло б мене мотивувати. Я вже досяг у ньому всього. Все, що міг отримати, я отримав. Тепер настав час насолоджуватися життям з родиною".
Останні роки у Бразилії
Востаннє на офіційному рівні Фернандінью виходив на поле 8 грудня 2024 року у складі "Атлетіку Паранаенсе" у матчі проти "Атлетіку Мінейру" (0:1).
Наприкінці 2024 року його контракт із клубом завершився, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Відтоді футболіст перебував у статусі вільного агента.
Тріумфи з "Шахтарем" та "Ман Сіті"
Фернандінью виступав за донецький "Шахтар" із 2005 до 2013 року. За цей період він провів 284 матчі, у яких забив 53 голи та зробив 57 асистів.
Разом із клубом бразилець здобув 14 трофеїв:
- 6 чемпіонств України
- 4 Кубки України
- 3 Суперкубки України
- Кубок УЄФА-2009
Після переходу до "Манчестер Сіті" він став одним із ключових футболістів епохи Пепа Гвардіоли.
У складі "містян" Фернандінью виграв 13 титулів:
- 5 перемог в АПЛ
- 1 Кубок Англії
- 6 Кубків англійської ліги
- 1 Суперкубок Англії
У складі "Сіті" бразилець відіграв дев'ять років – з 2013-го до 2022-го.
Черговий тріумф з "Манчестер Сіті" (instagram.com/fernandinho)
Вражаючі цифри кар'єри
За свою 20-річну професійну кар’єру Фернандінью зіграв 865 матчів, у яких забив 108 голів і віддав 109 результативних передач.
У складі збірної Бразилії він провів 53 матчі, забив 2 голи та став переможцем Кубка Америки-2019.
