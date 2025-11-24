Сенсаційна поразка "Динамо" і розгром від "Шахтаря": результати 13-го туру УПЛ
13-й тур УПЛ приніс історичний антирекорд для київського "Динамо" та тотальний розгром від "Шахтаря".
"Динамо" сенсаційно програє "Колосу"
Головною несподіванкою туру стала поразка "Динамо" на виїзді від "Колоса"https://www.rbc.ua/rus/entertainment/kolos-shokue-dinamo-tretya-porazka-chempiona-1763827781.html. Юрій Климчук оформив дубль ще у першому таймі, а "Динамо" відповіло лише голом престижу наприкінці зустрічі.
Після 13 туру "Динамо" опустилося на сьоме місце, а "Колос" піднявся на четверту сходинку.
"Шахтар" не залишив шансів "Оболоні"
"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Оболонню" з рахунком 6:0. Голами відзначилися не лише нападники, а й гравці оборони та півзахисту, зокрема Бондар і Тобіас.
"Шахтар" закріпив лідерство в чемпіонаті, набравши 30 очок після 13 матчів.
"Рух" - "Кудрівка"
У Львові глядачі стали свідками найбільш результативної зустрічі туру - шести голів. Місцевий "Рух" у драматичному матчі переграв "Кудрівку".
Дубль на свій рахунок записав нападник Бабукар Фал.
"Карпати" - "Металіст 1925"
В іншому поєдинку у Львові місцеві "Карпати" поступилися харківському "Металісту 1925" з рахунком 1-2.
Ця перемога дозволила харків'янам наблизитися до зони єврокубків.
"Полтава" - ЛНЗ
Черкаський ЛНЗ, здолавши "Полтаву" завдяки двом "сухим" голам, закріпився на другій позиції в турнірній таблиці.
Команда під керівництвом Віталія Пономарьова має одну з найнадійніших оборон у лізі, пропустивши лише вісім м'ячів за 13 матчів.
"Полісся" - "Епіцентр"
У Житомирі "Полісся" не змогло здобути перемогу над "Епіцентром". Матч завершився безгольовою нічиєю. "Полісся" продовжує тримати оборону на рівні лідерів, пропустивши лише вісім разів.
"Кривбас" - "Верес"
У Кривому Розі відбулася результативна нічия. "Кривбас" та "Верес" обмінялися голами, зафіксувавши рахунок 2-2.
"Зоря" - "Олександрія"
Заключний поєдинок туру, що відбувся в понеділок, 24 листопада, також приніс результативну нічию. Луганська "Зоря" та "Олександрія" завершили зустріч із рахунком 2-2.
Найкращі бомбардири УПЛ після 13 туру Юрій Климчук з команди "Колос" та Проспер Обах з ЛНЗ, у них по сім голів.
Турнірна таблиця після 13-го туру:
- "Шахтар" - 30 очок
- ЛНЗ - 26
- "Полісся" - 24
- "Колос" - 22
- "Кривбас" - 21
- "Зоря" - 20
- "Динамо" - 20
- "Металіст 1925" - 20
- "Карпати" - 18
- "Верес" - 17
- "Оболонь" - 16
- "Кудрівка" - 14
- "Епіцентр" - 10
- "Олександрія" - 10
- "Рух" - 10
- "Полтава" - 6
Наступний тур
14-й тур чемпіонату України стартує у п’ятницю, 28 листопада, і обіцяє нові сенсації та боротьбу за високі місця в таблиці.
