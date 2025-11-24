ua en ru
Сенсаційна поразка "Динамо" і розгром від "Шахтаря": результати 13-го туру УПЛ

Понеділок 24 листопада 2025 20:33
UA EN RU
Сенсаційна поразка "Динамо" і розгром від "Шахтаря": результати 13-го туру УПЛ ФК "Шахтар" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

13-й тур УПЛ приніс історичний антирекорд для київського "Динамо" та тотальний розгром від "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів

"Динамо" сенсаційно програє "Колосу"

Головною несподіванкою туру стала поразка "Динамо" на виїзді від "Колоса"https://www.rbc.ua/rus/entertainment/kolos-shokue-dinamo-tretya-porazka-chempiona-1763827781.html. Юрій Климчук оформив дубль ще у першому таймі, а "Динамо" відповіло лише голом престижу наприкінці зустрічі.

Після 13 туру "Динамо" опустилося на сьоме місце, а "Колос" піднявся на четверту сходинку.

"Шахтар" не залишив шансів "Оболоні"

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Оболонню" з рахунком 6:0. Голами відзначилися не лише нападники, а й гравці оборони та півзахисту, зокрема Бондар і Тобіас.

"Шахтар" закріпив лідерство в чемпіонаті, набравши 30 очок після 13 матчів.

"Рух" - "Кудрівка"

У Львові глядачі стали свідками найбільш результативної зустрічі туру - шести голів. Місцевий "Рух" у драматичному матчі переграв "Кудрівку".

Дубль на свій рахунок записав нападник Бабукар Фал.

"Карпати" - "Металіст 1925"

В іншому поєдинку у Львові місцеві "Карпати" поступилися харківському "Металісту 1925" з рахунком 1-2.

Ця перемога дозволила харків'янам наблизитися до зони єврокубків.

"Полтава" - ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ, здолавши "Полтаву" завдяки двом "сухим" голам, закріпився на другій позиції в турнірній таблиці.

Команда під керівництвом Віталія Пономарьова має одну з найнадійніших оборон у лізі, пропустивши лише вісім м'ячів за 13 матчів.

"Полісся" - "Епіцентр"

У Житомирі "Полісся" не змогло здобути перемогу над "Епіцентром". Матч завершився безгольовою нічиєю. "Полісся" продовжує тримати оборону на рівні лідерів, пропустивши лише вісім разів.

"Кривбас" - "Верес"

У Кривому Розі відбулася результативна нічия. "Кривбас" та "Верес" обмінялися голами, зафіксувавши рахунок 2-2.

"Зоря" - "Олександрія"

Заключний поєдинок туру, що відбувся в понеділок, 24 листопада, також приніс результативну нічию. Луганська "Зоря" та "Олександрія" завершили зустріч із рахунком 2-2.

Найкращі бомбардири УПЛ після 13 туру Юрій Климчук з команди "Колос" та Проспер Обах з ЛНЗ, у них по сім голів.

Турнірна таблиця після 13-го туру:

  1. "Шахтар" - 30 очок
  2. ЛНЗ - 26
  3. "Полісся" - 24
  4. "Колос" - 22
  5. "Кривбас" - 21
  6. "Зоря" - 20
  7. "Динамо" - 20
  8. "Металіст 1925" - 20
  9. "Карпати" - 18
  10. "Верес" - 17
  11. "Оболонь" - 16
  12. "Кудрівка" - 14
  13. "Епіцентр" - 10
  14. "Олександрія" - 10
  15. "Рух" - 10
  16. "Полтава" - 6

Наступний тур

14-й тур чемпіонату України стартує у п’ятницю, 28 листопада, і обіцяє нові сенсації та боротьбу за високі місця в таблиці.

Раніше ми повідомляли, що легенда "Шахтаря" офіційно завершив кар'єру.

Також дізнайтеся про дату й час жеребкування чвертьфіналу Кубка України.

