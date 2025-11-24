Сенсационное поражение "Динамо" и разгром от "Шахтера": результаты 13-го тура УПЛ
13-й тур УПЛ принес исторический антирекорд для киевского "Динамо" и тотальный разгром от "Шахтера".
"Динамо" сенсационно проигрывает "Колосу"
Главной неожиданностью тура стало поражение "Динамо" на выезде от "Колоса"https://www.rbc.ua/ukr/entertainment/kolos-shokue-dinamo-tretya-porazka-chempiona-1763827781.html. Юрий Климчук оформил дубль еще в первом тайме, а "Динамо" ответило лишь голом престижа в конце встречи.
После 13 тура "Динамо" опустилось на седьмое место, а "Колос" поднялся на четвертую строчку.
"Шахтер" не оставил шансов "Оболони"
"Шахтер" одержал разгромную победу над "Оболонью" со счетом 6:0. Голами отметились не только нападающие, но и игроки обороны и полузащиты, в частности Бондарь и Тобиас.
"Шахтер" закрепил лидерство в чемпионате, набрав 30 очков после 13 матчей.
"Рух" - "Кудривка"
Во Львове зрители стали свидетелями самой результативной встречи тура - шести голов. Местный "Рух" в драматическом матче переиграл "Кудривку".
Дубль на свой счет записал нападающий Бабукар Фал.
"Карпаты" - "Металлист 1925"
В другом поединке во Львове местные "Карпаты" уступили харьковскому "Металлисту 1925" со счетом 1-2.
Эта победа позволила харьковчанам приблизиться к зоне еврокубков.
"Полтава" - ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ, одолев "Полтаву" благодаря двум "сухим" голам, закрепился на второй позиции в турнирной таблице.
Команда под руководством Виталия Пономарева имеет одну из самых надежных оборон в лиге, пропустив всего восемь мячей за 13 матчей.
"Полесье" - "Эпицентр"
В Житомире "Полесье" не смогло одержать победу над "Эпицентром". Матч завершился безголевой ничьей. "Полесье" продолжает держать оборону на уровне лидеров, пропустив лишь восемь раз.
"Кривбасс" - "Верес"
В Кривом Роге состоялась результативная ничья. "Кривбасс" и "Верес" обменялись голами, зафиксировав счет 2-2.
"Заря" - "Александрия"
Заключительный поединок тура, состоявшийся в понедельник, 24 ноября, также принес результативную ничью. Луганская "Заря" и "Александрия" завершили встречу со счетом 2-2.
Лучшие бомбардиры УПЛ после 13 тура Юрий Климчук из команды "Колос" и Проспер Обах из ЛНЗ, у них по семь голов.
Турнирная таблица после 13-го тура:
- "Шахтер" - 30 очков
- ЛНЗ - 26
- "Полесье" - 24
- "Колос" - 22
- "Кривбасс" - 21
- "Заря" - 20
- "Динамо" - 20
- "Металлист 1925" - 20
- "Карпаты" - 18
- "Верес" - 17
- "Оболонь" - 16
- "Кудривка" - 14
- "Эпицентр" - 10
- "Александрия" - 10
- "Рух" - 10
- "Полтава" - 6
Следующий тур
14-й тур чемпионата Украины стартует в пятницу, 28 ноября, и обещает новые сенсации и борьбу за высокие места в таблице.
