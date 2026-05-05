Руслана, Вєрка Сердючка і не тільки: хто виступить у фіналі "Євробачення-2026"

Хто виступить у фіналі "Євробачення-2026"

Серед запрошених артистів - Руслана Лижичко, яка принесла Україні дебютну перемогу на конкурсі у 2004 році з піснею "Wild Dances".

Вийде на сцену й Вєрка Сердючка, яка посіла друге місце на "Євробаченні-2007" з композицією "Dancing Lasha Tumbai".

До списку гостей потрапив переможець конкурсу 2009 року Олександр Рибак, який підкорив європейських слухачів піснею "Fairytale".

Потішить виступом і фінський гурт Lordi, який у 2006 році здобув першість з треком "Hard Rock Hallelujah".

Виступи учасників та зірок проходитимуть на майданчику Wiener Stadthalle, де за кілька тижнів зібрали унікальну сцену.



Хто ще виступить у фіналі "Євробачення-2026":

Еріка Вікман - попдіва з Фінляндії, яка посіла 11 місце у 2025-му з піснею "Ich Komme"

Крістіан Костов - представник Болгарії у 2017 році, який здобув 2 місце з піснею "Beautiful Mess"

Макс Мутцке - представник Німеччини у 2004 році з піснею "Can’t Wait Until Tonight"

Міріана Конте - представниця Мальти у 2025-му з піснею "Serving"

Яким буде "Євробачення-2026"

Нагадаємо, перші півфінали пісенного конкурсу пройдуть у Відні 12 та 14 травня, а гранд-фінал - 16 травня. Цього року в конкурсі візьмуть участь 35 країн.

Автоматично у фінал проходять країни "великої п'ятірки" - Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Також мала бути Іспанія, але вона відмовилася від участі.

Крім того, до фіналу потрапляє Австрія завдяки перемозі свого представника JJ з піснею "Wasted Love" у 2025-му.

Україна виступить у другому півфіналі під номером 12.

Раніше LELÉKA розкрила перші подробиці свого виступу з піснею "Ridnym".