"Євробачення 2026": стало відомо, хто оголосить бали від України в прямому ефірі

Суспільне Мовлення назвало речника від України на Євробаченні-2026, який під час фіналу 16 травня оголосить бали національного журі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Цього року оцінки від України представить Даниїл Лещинський - фронтмен гурту Ziferblat.

У 2025 році колектив представляв країну на Євробаченні з композицією "Bird of Pray і посів 9 місце".

Сам музикант назвав можливість стати речником "привілеєм".

"З дитинства я дивився цей конкурс. І якщо я хоч якось міг уявити себе на сцені Євробачення, то точно не міг прорахувати можливість бути речником, що оголосить бали від моєї країни", - зазначив він.

Лещинський також звернувся до цьогорічної представниці України з побажанням пам’ятати, що "це лише проміжковий етап у вашому житті", і водночас отримувати задоволення від цього досвіду.

"Після участі в конкурсі 2025 року Євробачення для мене така сама класна та яскрава подія, що об'єднує нації й покоління. Приємно знати, що я разом із гуртом Ziferblat був частиною цієї історії", - додав музикант.

Де дивитися Євробачення-2026

В Україні трансляція 70-го пісенного конкурсу Євробачення розпочнеться о 22:00.

Подивитися шоу можна буде на телеканалі Суспільне Культура, послухати - на хвилях Радіо Промінь.

Також конкурс покажуть на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення, а також на YouTube-каналі Євробачення Україна.

До слова, ювілейний 70-й конкурс Євробачення пройде у Відні на Wiener Stadthalle - найбільшій критій арені Австрії.

Право приймати конкурс країна отримала після перемоги JJ з піснею Wasted Love у 2025 році.

Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а гранд-фінал запланований на 16 травня.

У 2026 році в конкурсі візьмуть участь 35 країн. Із них 30 боротимуться за вихід до фіналу.

Ще п’ять країн - переможниця попереднього року та чотири країни-засновниці конкурсу - автоматично проходять до фіналу.

За підсумками жеребкування Україна виступить у другому півфіналі під номером 12.

Представлятиме країну співачка LELÉKA з піснею Ridnym, яка у Нацвідборі отримала максимальні 10 балів і від глядачів, і від журі.