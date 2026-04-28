Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Євробачення-2026" вразить унікальною сценою: як вона виглядає (відео)

17:30 28.04.2026 Вт
2 хв
Світлодіодна конструкція поєднує неймовірний масштаб та екологічність
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Євробачення-2026" вразить унікальною сценою: як вона виглядає (відео) Якою буде сцена "Євробачення-2026" (фото: Getty Images)

Організатори "Євробачення-2026" вперше показали масштабну сцену, на якій виступатимуть представники 35 країн. Конструкція вражає масштабами та технічними можливостями.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт конкурсу.

Якою буде сцена "Євробачення"

Будівництво сцени тривало трохи менше двох тижнів і відбувалося навіть у нічні зміни. У пікові моменти над проєктом одночасно працювали до 300 фахівців.

Вона розташована на найбільшій критій арені Австрії - Wiener Stadthalle. Площа становить близько 2000 квадратних метрів, а вага - 210 тонн.

Для створення сцени використали понад 5000 квадратних метрів перероблюваних матеріалів, а також складну конструкцію з металевих труб загальною довжиною понад 800 метрів.


Сцена оснащена світлодіодною конструкцією. Автором концепції став німецький сценограф і креативний продюсер Флоріан Відер.

Цьогорічна світлова інсталяція містить:

  • 2135 освітлювальних приладів
  • понад 8500 світлодіодів
  • 80 швидкісних підйомників для світлових елементів


Що відомо про "Євробачення-2026"

Після перемоги JJ з піснею "Wasted Love" у 2025 році 70-тий пісенний конкурс відбудеться у Відні.

Перший і другий півфінали заплановані на 12 і 14 травня, а гранд-фінал - на 16 травня.

Участь у конкурсі візьмуть 35 країн. З них 30 боротимуться за місце у фіналі, тоді як країна-переможець минулого року та чотири країни-засновниці автоматично проходять до фіналу.

Україну представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym". За результатами жеребкування, вона виступить у другому півфіналі під номером 12.

"Туапсе, у вас пропущений!": все про потрійний удар України по ключовому НПЗ Росії
