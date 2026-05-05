Руслана, Верка Сердючка и не только: кто выступит в финале "Евровидения-2026"

Кто выступит в финале "Евровидения-2026"

Среди приглашенных артистов - Руслана Лыжичко, которая принесла Украине дебютную победу на конкурсе в 2004 году с песней "Wild Dances".

Выйдет на сцену и Верка Сердючка, которая заняла второе место на "Евровидении-2007" с композицией "Dancing Lasha Tumbai".

В список гостей вошел победитель конкурса 2009 года Александр Рыбак, который покорил европейских слушателей песней "Fairytale".

Порадует выступлением и финская группа Lordi, которая в 2006 году получила первенство с треком "Hard Rock Hallelujah".

Выступления участников и звезд будут проходить на площадке Wiener Stadthalle, где за несколько недель собрали уникальную сцену.



Кто еще выступит в финале "Евровидения-2026":

Эрика Викман - поп-дива из Финляндии, которая заняла 11 место в 2025 году с песней "Ich Komme"

Кристиан Костов - представитель Болгарии в 2017 году, который получил 2 место с песней "Beautiful Mess"

Макс Мутцке - представитель Германии в 2004 году с песней "Can't Wait Until Tonight"

Мириана Конте - представительница Мальты в 2025 году с песней "Serving"

Каким будет "Евровидение-2026"

Напомним, первые полуфиналы песенного конкурса пройдут в Вене 12 и 14 мая, а гранд-финал - 16 мая. В этом году в конкурсе примут участие 35 стран.

Автоматически в финал проходят страны "большой пятерки" - Великобритания, Франция, Германия и Италия. Также должна была быть Испания, но она отказалась от участия.

Кроме того, в финал попадает Австрия благодаря победе своего представителя JJ с песней "Wasted Love" в 2025-м.

Украина выступит во втором полуфинале под номером 12.

Ранее LELÉKA раскрыла первые подробности своего выступления с песней "Ridnym".