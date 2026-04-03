"Євробачення-2026": стало відомо, під яким номером виступить Україна у другому півфіналі

15:29 03.04.2026 Пт
Організатори вже оприлюднили порядок виступів учасників
Іванна Пашкевич
"Євробачення-2026": стало відомо, під яким номером виступить Україна у другому півфіналі

Організатори "Євробачення-2026" вже визначили послідовність, у якій країни виходитимуть на сцену в обох півфіналах шоу, запланованих на 12 і 14 травня у Відні. Традиційно цей порядок сформували за результатами жеребкування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на eurovision.com.

Більше цікавого: LELÉKA приголомшила зізнанням про витрати на "Євробачення-2026"

Порядок виступів у першому півфіналі 12 травня

  1. Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
  2. Швеція: Felicia - My System
  3. Хорватія: Lelek - Andromeda
  4. Греція: Akylas - Ferto
  5. Португалія: Bandidos do Cante - Rosa
  6. Грузія: Bzikebi - On Replay
  7. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
  8. Чорногорія: Tamara Živković - Nova Zora
  9. Естонія: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
  10. Ізраїль: Noam Bettan - Michelle
  11. Бельгія: Essyla - Dancing on the Ice
  12. Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
  13. Сан-Марино: Senhit - Superstar
  14. Польща: Alicja - Pray
  15. Сербія: Lavina - Kraj Mene

Порядок виступів учасників у першому піфіналі

Відповідно до оприлюдненого порядку виступів, представниця України LELÉKA з’явиться на сцені другого півфіналу під 12-м номером.

Коли виступить LELÉKA

Порядок виступів у другому півфіналі 14 травня

  1. Болгарія: DARA - Bangaranga
  2. Азербайджан: Jiva - Just Go
  3. Румунія: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  4. Люксембург: Eva Marija - Mother Nature
  5. Чехія: Daniel Zizka - Crossroads
  6. Вірменія: Simon - Paloma Rumba
  7. Швейцарія: Veronica Fusaro - Alice
  8. Кіпр: Antigoni - JALLA
  9. Латвія: Atvara – Ēnā
  10. Данія: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
  11. Австралія: Delta Goodrem - Eclipse
  12. Україна: LELÉKA - Ridnym
  13. Албанія: Alis - Nân
  14. Мальта: Aidan - Bella
  15. Норвегія: Jonas Lovv - YA YA YA

Порядок виступів учасників у другому піфіналі

Окрім цього, у шоу також з’являться Франція, Австрія та Велика Британія, які вже мають гарантовані місця у фіналі.

Нагадаємо, ювілейне, 70-те "Євробачення" цього року прийматиме Відень.

Півфінали конкурсу заплановані на 12 і 14 травня 2026 року, а гранд-фінал відбудеться 16 травня.

Участь у шоу візьмуть 35 країн, а від України на сцену вийде співачка LELÉKA.

Більше по темі:
Євробачення
Новини
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалько — керівниця рубрики Війна в Україні