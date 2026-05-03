ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

LELÉKA вже у дорозі на "Євробачення-2026": артистка готує особливий номер

17:28 03.05.2026 Нд
2 хв
Українська представниця вирушила до Відня і розкрила особливість свого номера
aimg Іванна Пашкевич
LELÉKA вже у дорозі на "Євробачення-2026": артистка готує особливий номер LELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Співачка LELÉKA разом з українською делегацією 3 травня вирушила до Відня, де цього року проходитиме пісенний конкурс "Євробачення-2026".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.

Більше цікавого: За межами "Євробачення": які країни ніколи не брали участь у пісенному конкурсі та чому

"В дорозі до Відня", - написала артистка.

LELÉKA вже у дорозі на &quot;Євробачення-2026&quot;: артистка готує особливий номерLELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)

Перед поїздкою артистка розповіла на пресконференції, що під час виступу на конкурсі представить особливу харківську манеру гри на бандурі.

Цю техніку свого часу створив Гнат Хоткевич, спираючись на живу традицію кобзарів Слобожанщини.

В Україні вона була втрачена, однак збереглася завдяки українським емігрантам, які виїхали до Австралії, США та Канади.

Нагадаємо, на початку квітня LELÉKA презентувала конкурсну версію композиції Ridnym.

У ній звучать струнний квінтет GRAFF і бандура у виконанні Ярослава Джуся.

Першу репетицію на сцені віденської Stadthalle, де відбудеться цьогорічне "Євробачення", українська представниця проведе 5 травня.

На конкурсі вона виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12.

Постановником номера LELÉKA став режисер Ілля Дуцик.

Що відомо про "Євробачення-2026"

Ювілейний, 70-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у столиці Австрії - Відні.

Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал пройде у суботу, 16 травня 2026 року.

Цього року в конкурсі братимуть участь 35 країн. До фіналу пройдуть до 20 переможців півфіналів.

Автоматично у фіналі виступлять країни "великої п'ятірки" - Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, за винятком Іспанії, яка вперше в історії конкурсу відмовилася від участі, а також країна-переможниця попереднього року - Австрія.

Ще більше цікавого:

Яке місце прогнозують Україні на "Євробаченні 2026"

Азія готується до власного "Євробачення": EBU назвав дату першого шоу

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євробачення Зірки
Новини
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги