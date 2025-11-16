Зірки "Холостяка" назвали улюблені парфуми: люкс, "ніша" і навіть бюджетні
Учасниці нового сезону "Холостяка" розповіли, які аромати у їхньому особистому "топі". Квіткові та провокаційні, "нішеві" та незвичайні, трендові та солодкі - смаки дівчат дуже різні.
Ексклюзивно для РБК-Україна Іра Пуха, Віточка Зварич та Віка Крилас поділилися назвами улюблених парфумів та пояснили, чому обирають саме їх.
Які парфуми обирає Віка
"Важко обрати, бо в мене багато парфумів, я обожнюю кожного дня обирати новий", - зізналася модель.
Але вона все ж визначилася з трьома фаворитами:
- Kilian Rolling in Love (солодкий, мигдально-мускусний аромат про близькість і ніжність)
- By Kilian Good Girl Gone Bad (фруктово-квітковий, яскравий і з характером, про спокусу та енергію)
- Memo Paris French Leather Eau de Parfum (шкіряний, елегантний, з нотами лимона й троянди, про французьку стриманість і стиль)
Віка з "Холостяка" назвала улюблені парфуми (фото: СТБ)
Які аромати обирає Віточка
"Парфумам я не надаю особливого значення і мій смак на них досить мінливий. Аромат, який найдовше зі мною: Pepe Jeans For Her від Pepe Jeans London. Аромат, який полюбився нещодавно: Amouage Guidance, створений легендарним Квентіном Бішем", - розповіла Зварич.
Парфум Pepe Jeans For Her від Pepe Jeans London - солодкий, кремово-ванільний, із коктейльними нотами маршмеллоу та мигдалю, він про грайливість і жіночність. А ось Amouage Guidance - пудрово-квітковий, теплий і густий, з персиковими та деревними відтінками, він про глибоку ніжність і розкішну присутність
Віточка з "Холостяка" назвала улюблені аромати (фото надане Зварич)
Які парфуми обирає Іра
Модель назвала два аромата:
- Yves Saint Laurent Black Opium (солодка кава з ваніллю, теплий та нічний аромат про сміливість і магнетичність)
- Gucci Flora Gorgeous Gardenia (легкий, яскраво-квітковий, з нотами гарденії та червоної груші, про ніжність, молодість і безтурботність)
"Я ще люблю чоловічі парфуми, які йдуть як унісекс. Не згадаю назви, але я ще люблю дуже сильно арабські парфуми, олійні. Вони не такі дорогі, але вони дуже пахнуть", - додала вона.
Іра з "Холостяка" назвала улюблені парфуми (фото: СТБ)
