ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Понял, что я другая": Яна из "Холостяка" ответила, почему Цымбалюк внезапно с ней попрощался

Четверг 20 ноября 2025 16:41
UA EN RU
"Понял, что я другая": Яна из "Холостяка" ответила, почему Цымбалюк внезапно с ней попрощался Яна Андриенко (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Учительница Яна Андриенко, которая не получила розу от Тараса Цымбалюка в последнем выпуске "Холостяка", искренне высказалась о своем "вылете". По мнению девушки, актер попрощался с ней не просто так.

Об этом Яна рассказала в интервью РБК-Украина.

Почему Цымбалюк попрощался с Андриенко

"По моему мнению, Тарас понимал, что я другая, и на меня нужно потратить больше ресурса и энергии. В условиях проекта и с учетом такого количества девушек - это, априори, невозможно. Поэтому ему было легче отпустить меня. Я думаю, мы однозначно смогли узнавать друг о друге больше интересного, но произошло так, как произошло", - пояснила Яна.

Также она призналась, что не сразу поняла, что уходит из проекта. Просто во время Церемонии роз начался ливень, а потому времени на разговоры и объяснения не было.

&quot;Понял, что я другая&quot;: Яна из &quot;Холостяка&quot; ответила, почему Цымбалюк внезапно с ней попрощалсяЯна и Тарас (фото: пресс-служба)

"Был очень сильный дождь и я не слышала, что говорил Тарас. Единственная фразу, которую услышала: "Яночка, это ты". Удивление было, поскольку сначала промелькнула мысль, что первая роза Церемонии моя, но дальше пришло осознание, что это не первая роза, а ее отсутствие", - рассказала учительница.

Кроме этого, Яна понимала, что может не получить розу. Она чувствовала, что что-то уже пошло не так.

"Да, я предчувствовала такой ход событий. У меня было много смешанных мыслей, становилось сложно морально. Когда мы плели венки, я уже не имела желания говорить, была безынициативной и замкнутой", - сказала она.

Кто остался на "Холостяке"

Напомним, в новом выпуске реалити мы увидим 11 участниц. Это:

  • Дарья Романец
  • Ирина Пономаренко
  • Настя Половинкина
  • Юлия Коренюк
  • Валерия Жуковская
  • Юлия Артюх
  • Оксана Шанюк
  • Надя Авраменко
  • Ирина Кулешина
  • Надин Головчук
  • Ольга Дзундза.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте