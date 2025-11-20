"Понял, что я другая": Яна из "Холостяка" ответила, почему Цымбалюк внезапно с ней попрощался
Учительница Яна Андриенко, которая не получила розу от Тараса Цымбалюка в последнем выпуске "Холостяка", искренне высказалась о своем "вылете". По мнению девушки, актер попрощался с ней не просто так.
Об этом Яна рассказала в интервью РБК-Украина.
Почему Цымбалюк попрощался с Андриенко
"По моему мнению, Тарас понимал, что я другая, и на меня нужно потратить больше ресурса и энергии. В условиях проекта и с учетом такого количества девушек - это, априори, невозможно. Поэтому ему было легче отпустить меня. Я думаю, мы однозначно смогли узнавать друг о друге больше интересного, но произошло так, как произошло", - пояснила Яна.
Также она призналась, что не сразу поняла, что уходит из проекта. Просто во время Церемонии роз начался ливень, а потому времени на разговоры и объяснения не было.
Яна и Тарас (фото: пресс-служба)
"Был очень сильный дождь и я не слышала, что говорил Тарас. Единственная фразу, которую услышала: "Яночка, это ты". Удивление было, поскольку сначала промелькнула мысль, что первая роза Церемонии моя, но дальше пришло осознание, что это не первая роза, а ее отсутствие", - рассказала учительница.
Кроме этого, Яна понимала, что может не получить розу. Она чувствовала, что что-то уже пошло не так.
"Да, я предчувствовала такой ход событий. У меня было много смешанных мыслей, становилось сложно морально. Когда мы плели венки, я уже не имела желания говорить, была безынициативной и замкнутой", - сказала она.
Кто остался на "Холостяке"
Напомним, в новом выпуске реалити мы увидим 11 участниц. Это:
- Дарья Романец
- Ирина Пономаренко
- Настя Половинкина
- Юлия Коренюк
- Валерия Жуковская
- Юлия Артюх
- Оксана Шанюк
- Надя Авраменко
- Ирина Кулешина
- Надин Головчук
- Ольга Дзундза.
