"Роз'єднують націю": актор Деньга прямо сказав, що думає про мовні скандали

Що актор сказав про скандали

В Одесі, розповів Деньга, такі питання рідко перетікають в реальне життя та чвари. І, наголосив актор, він точно не за мовні патрулі.

"Я б не сказав, що мовне питання гостро стоїть. Я вважаю, що всі ці розмови тільки роз'єднують націю. Я за лагідну українізацію, а не за мовні патрулі на вулицях", - зізнався Сергій.

А ще актор пояснив, за що любить Одесу. Він вважає її унікальною.

"Для мене Одеса - дуже вільне місто. Напевно, тому що сюди приїздили люди з усього світу. Вона неймовірно багатонаціональна - тільки в мене п'ять національностей. Тут неймовірна аура: наше прекрасне море, платани, каштани, акації, одеський гумор. Це, напевно, від багатонаціональності та великої кількості євреїв. Зараз їх стало набагато менше", - зазначив Деньга.

Окрім цього, Сергій пояснив, чому багато хто вважає, що в Одесі ніхто нікуди не поспішає.

"Одеса не для роботи. Вона для відпочинку. Тут всі прокидаються, на роботу приїздять о 10-11, потім їдуть додому, відпочивають. Це курортне місто. От коли в Київ приїздиш, відчуваєш: це столиця, тут всі працюють, кудись мчать", - сказав актор.

Відомий актор висловився про мовне питання (фото: instagram.com/sergeydenga)

Що Деньга думає про українське кіно

Також актор прямо сказав, чи відійшла наша кіноіндустрія від радянського впливу.

"Що таке радянський вплив? Коли тоді знімалося українське кіно, то була цензура партії. Вони вирішували, яке можна кіно знімати, а яке - ні. Воно мало відповідати державній політиці. От це був вплив. Зараз є вплив, але тільки в сторону українізації та патріотизму. Якщо буде з перебором, то теж буде погано" - вважає Сергій.

"Має бути вільна, щаслива країна, щоб показувати щасливих українців у вільній та красивій державі. Як такого впливу радянського вже немає. Так, ми були постійно на других ролях, як обслуговчий персонал для нашого "великого брата". Цей вплив ще залишився. Ще не відчуваємо, що ми самостійна одиниця - оце трохи є", - додав він.