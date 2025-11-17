"Разъединяют нацию": актер Деньга прямо сказал, что думает о языковых скандалах

Что актер сказал о скандалах

В Одессе, рассказал Деньга, такие вопросы редко перетекают в реальную жизнь и распри. И, подчеркнул актер, он точно не за языковые патрули.

"Я бы не сказал, что языковой вопрос остро стоит. Я считаю, что все эти разговоры только разъединяют нацию. Я за мягкую украинизацию, а не за языковые патрули на улицах", - признался Сергей.

А еще актер объяснил, за что любит Одессу. Он считает ее уникальной.

"Для меня Одесса - очень свободный город. Наверное, потому что сюда приезжали люди со всего мира. Она невероятно многонациональная - только у меня пять национальностей. Здесь невероятная аура: наше прекрасное море, платаны, каштаны, акации, одесский юмор. Это, наверное, от многонациональности и большого количества евреев. Сейчас их стало гораздо меньше", - отметил Деньга.

Кроме этого, Сергей объяснил, почему многие считают, что в Одессе никто никуда не спешит.

"Одесса не для работы. Она для отдыха. Здесь все просыпаются, на работу приезжают в 10-11, потом едут домой, отдыхают. Это курортный город. Вот когда в Киев приезжаешь, чувствуешь: это столица, здесь все работают, куда-то мчатся", - сказал актер.

Что Деньга думает об украинском кино

Также актер прямо сказал, отошла ли наша киноиндустрия от советского влияния.

"Что такое советское влияние? Когда тогда снималось украинское кино, то была цензура партии. Они решали, какое можно кино снимать, а какое - нет. Оно должно было соответствовать государственной политике. Вот это было влияние. Сейчас есть влияние, но только в сторону украинизации и патриотизма. Если будет с перебором, то тоже будет плохо", - считает Сергей.

"Должна быть свободная, счастливая страна, чтобы показывать счастливых украинцев в свободном и красивом государстве. Как такого влияния советского уже нет. Да, мы были постоянно на вторых ролях, как обслуживающий персонал для нашего "большого брата". Это влияние еще осталось. Еще не чувствуем, что мы самостоятельная единица - это немного есть", - добавил он.