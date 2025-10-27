MrBeast потрапив у гучний скандал: у відео про Україну "забув" згадати про війну
Американський блогер і філантроп Джеймс Дональдсон, відомий під ніком MrBeast, опинився в епіцентрі скандалу через своє нове відео. У ролику, де він показав, як рятує тварин у різних країнах, зокрема в Україні, уважні користувачі помітили, що в російському перекладі зникла згадка про війну, яка стала причиною страждань тварин.
Канал MrBeast має понад 448 мільйонів підписників і вважається найпопулярнішим у світі.
Його відео перекладають 24 мовами, щоб глядачі з різних країн могли дивитися контент без мовних бар’єрів.
Останній ролик під назвою "Я врятував 1000 тварин від смерті" набрав майже 40 мільйонів переглядів лише за добу.
В оригіналі блогер пояснив, що вирушив із Південної Африки до України, "де роки війни зруйнували зоопарки, залишаючи левів виживати в імпровізованих притулках".
За його словами, "оскільки вони все ще перебувають під загрозою триваючої війни, ми вивеземо їх звідси".
У сюжеті показано, як троє левів із України були перевезені літаком до Африки, де отримали новий дім у просторому заповіднику.
Однак у російській версії перекладу сенс змінили. Там фраза звучить так: "Ми вирушили через увесь світ. Туди, де нещасні леви живуть у саморобних сховищах".
Таким чином, згадку про війну Росії проти України повністю прибрали.
Користувачі соцмереж розцінили це як спробу догодити російській аудиторії та звинуватили блогера у замовчуванні очевидних фактів.
- Нікчеми західні стандартні. Все як завжди. Цікаво, що на темі Україна/ війна РФ ламаються всі…. Он навіть Джонні Харріс обіс*ався. Де його друге відео, виправлене?
- @MrBeast, як щодо того, щоб розповісти "хорошим росіянам" про всі жахи війни, яку вони підтримують?
- Слабак
- Ну це ж не так в тренді як Палестина
- Та і в англ версії немає нічого про те, що за війна і хто напав, або чому в Україні війна, від якої страждають леви
Що відомо про MrBeast
MrBeast (справжнє ім’я - Джеймс Стівен Дональдсон) - один із найвідоміших ютуберів світу та найпопулярніший автор на платформі YouTube.
Його канал має сотні мільйонів підписників і регулярно б’є рекорди переглядів.
Блогер прославився завдяки масштабним благодійним акціям, грошовим челенджам та відео, де допомагає людям у складних ситуаціях.
MrBeast відомий своєю філантропічною діяльністю - він фінансував проєкти з висадки дерев, будівництва криниць в Африці та відновлення екосистем.
У 2024 році MrBeast очолив рейтинг найбільш високооплачуваних блогерів світу.
За даними Forbes, він має понад 500 мільйонів підписників у соціальних мережах та заробив близько 85 мільйонів доларів на рік.
Основні доходи ютубера надходять від реклами, продажу мерчу, шоколадок бренду Feastables та інших бізнес-проєктів, які він активно розвиває.
