Кузнєцова неочікувано стала на захист Каменських: "Не вважаю ганебними"
Акторка Катерина Кузнєцова висловилася про співачку Настю Каменських. Вона раптово підтримала артистку на тлі мовних скандалів.
Що написала акторка
Так, Катерина вирішила поспілкуватися з фанами. Один з них попросив, аби акторка висловилася про заяви співачки.
"Скажіть свою думку про Настю Каменських, а саме її висловлювання в Чикаго", - йшлося у питанні.
У відповідь Кузнєцова заявила, що не засуджує Каменських.
"Я люблю Настю Каменських. І не вважаю її вислови в Чикаго поганими і
ганебними", - стверджує Катерина.
Кузнєцова висловилася про Каменських (скріншот)
Що говорила Каменських
Нагадаємо, у серпні свого року під час туру в США співачка "відзначилася" двічі. Спочатку Каменських обурила виконанням старих пісень російською.
А потім артистка видала заяву, яка обурила її фанів. Каменських заговорила про "одну мову" та зробила це російською.
"Неважливо, якого кольору в тебе шкіра. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, - любов. Найголовніше почуття у світі", - сказала вона.
Слова Насті швидко спровокували скандал. І вже згодом стало відомо, що відомий ювелірний бренд розпрощався з Каменських, хоча вона була його амбасадоркою багато років. Це сталося саме на тлі провокаційних заяв співачки.
