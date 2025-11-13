ua en ru
"Неможливо": Анатоліч оцінив шанси Лободи на повернення в Україну (відео)

Четвер 13 листопада 2025 18:03
UA EN RU
"Неможливо": Анатоліч оцінив шанси Лободи на повернення в Україну (відео) Анатолій Анатоліч і Лобода (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий Анатолій Анатоліч висловився про співачку та свою куму Світлану Лободу, яка хрестила його старшу доньку. На тлі чуток про те, що артистка готується повернутися в Україну з концертами, шоумен прямо сказав, чи вірить він у такий сценарій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Анатолій сказав у новому випуску "Наодинці з Гламуром", який вже вийшов на YouTube.

Що Анатоліч думає про Лободу

За словами ведучого, він не обговорює зі співачкою її творчі плани. У Лободи, вважає Анатоліч, інша аудиторія.

"Вона працює, в неї там свій ринок. Мені закидають, що вона співає російською, я кажу: "Дивіться, вона ж не вона не монетизує ці гроші в Україні, в неї є ринок, ну, такі там реалії". Це Казахстан, це країни Балтії, там наша діаспора, де її розуміють російською. Вони чекають. Вона не виступає для Росії, вона не виступає в Росії", - наголосив Анатолій.

"Для мене це вже дуже високий показник, що вона втратила там мільйони на тому ринку, це її вибір. Я його можу тільки підтримати. Але я з іншого боку розумію, чому вона там співає російською. Але я не допускаю, що вона тут може співати російською. І вона, до речі, це знає чудово", - додав він.

При цьому Анатоліч прямо сказав, що не бачить співачку в Україні саме з її російськомовним репертуаром.

"Ні про яке повернення бути й мови не може. А, але знову ж таки, якщо вона вирішить в Україні дати повністю україномовну програму, я це підтримую", - зауважив ведучий.

Чи є такі плани у Лободи та чи хоче вона створювати програму з українськими піснями - Анатоліч не знає.

"Я думаю, що зібрати Палац спорту з російськомовним репертуаром неможливо. Ну, це не допустить українське суспільство. Якби теоретично вона жила в Україні, заробляла тут гроші, зрозуміло, вона повністю все робила українською мовою згідно з законодавством і тоді можливо... Зараз, я думаю, це точно ні", - вважає шоумен.

При цьому Анатоліч зазначив, що не розуміє українців, які ходять на концерти артистів, які виступають у РФ. Ведучий згадав про репера Jah Khalib, який ховався від російських ракет в Києві, а потім виїхав за кордон та працює для аудиторії країни-агресора.

"Блін, чувак їздить по Росії, а ви їдете на його концерти в Молдову. Ну, це ганебно. На Лободу, будь ласка, ходіть на здоров'я. Вона з цих грошей допомагає, я тільки за", - пояснив Анатолій.

