Ярмоленко наблизився до абсолютного рекорду УПЛ: скільки голів залишилося

Оформивши дубль наприкінці надрезультативної зустрічі з криворізьким "Кривбасом" , вінгер столичного "Динамо" Андрій Ярмоленко впритул наблизився до звання найкращого бомбардира в історії української Прем'єр-ліги.

Скільки ще треба забити – розповідає РБК-Україна .

Як Ярмоленко рятував "Динамо"

Матч у Кривому Розі, який став найрезультативнішим в історії УПЛ, перетворився на особистий бенефіс Ярмоленка у фінальній фазі.

На 76-ій хвилині після вивіреної передачі Віталія Буяльського Андрій зрівняв рахунок (5:5). Цей м'яч став для нього 120-м у чемпіонатах України. Згодом, на 87-й хвилині, Ярмоленко відгукнувся на пас Миколи Шапаренка та ефектним ударом п'ятою відправив у сітку свій 121-й гол, який став переможним у цьому трилері.

Цікаво, що "Кривбас" офіційно став одним із найулюбленіших "клієнтів" лідерва киян. У ворота криворіжців Андрій забив уже 10 м'ячів – більше діставалося лише одеському "Чорноморцю" (15).

Скільки ще треба забити

Завдяки дублю Ярмоленко закріпився на третій сходинці списку найкращих снайперів УПЛ усіх часів. До завершення сезону залишається 5 турів, а дистанція до вершини скоротилася майже до мінімуму.

Топ-10 найкращих бомбардирів в історії УПЛ:

Максим Шацьких – 124 голи Сергій Ребров – 123 Андрій Ярмоленко – 121 Євген Селезньов – 117 Андрій Воробей – 105 Жуніор Мораєс – 103 Олександр Гладкий – 99 Олександр Гайдаш – 95 Марко Девіч – 90 Сергій Мізін – 90

Щоб повторити рекорд Шацьких, Ярмоленку потрібно забити ще тричі, а чотири голи зроблять його абсолютним та одноосібним лідером за всю історію українського футболу.

Наступний шанс поповнити гольовий доробок Андрій матиме вже 3 травня. На вболівальників чекає українське "Класичне": "Динамо" – "Шахтар". Поєдинок, який відбудеться на столичній арені імені Валерія Лобановського, стартує о 18:00.