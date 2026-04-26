Ярмоленко наблизився до абсолютного рекорду УПЛ: скільки голів залишилося
Оформивши дубль наприкінці надрезультативної зустрічі з криворізьким "Кривбасом", вінгер столичного "Динамо" Андрій Ярмоленко впритул наблизився до звання найкращого бомбардира в історії української Прем'єр-ліги.
Скільки ще треба забити – розповідає РБК-Україна.
Як Ярмоленко рятував "Динамо"
Матч у Кривому Розі, який став найрезультативнішим в історії УПЛ, перетворився на особистий бенефіс Ярмоленка у фінальній фазі.
На 76-ій хвилині після вивіреної передачі Віталія Буяльського Андрій зрівняв рахунок (5:5). Цей м'яч став для нього 120-м у чемпіонатах України. Згодом, на 87-й хвилині, Ярмоленко відгукнувся на пас Миколи Шапаренка та ефектним ударом п'ятою відправив у сітку свій 121-й гол, який став переможним у цьому трилері.
Цікаво, що "Кривбас" офіційно став одним із найулюбленіших "клієнтів" лідерва киян. У ворота криворіжців Андрій забив уже 10 м'ячів – більше діставалося лише одеському "Чорноморцю" (15).
Скільки ще треба забити
Завдяки дублю Ярмоленко закріпився на третій сходинці списку найкращих снайперів УПЛ усіх часів. До завершення сезону залишається 5 турів, а дистанція до вершини скоротилася майже до мінімуму.
Топ-10 найкращих бомбардирів в історії УПЛ:
- Максим Шацьких – 124 голи
- Сергій Ребров – 123
- Андрій Ярмоленко – 121
- Євген Селезньов – 117
- Андрій Воробей – 105
- Жуніор Мораєс – 103
- Олександр Гладкий – 99
- Олександр Гайдаш – 95
- Марко Девіч – 90
- Сергій Мізін – 90
Щоб повторити рекорд Шацьких, Ярмоленку потрібно забити ще тричі, а чотири голи зроблять його абсолютним та одноосібним лідером за всю історію українського футболу.
Наступний шанс поповнити гольовий доробок Андрій матиме вже 3 травня. На вболівальників чекає українське "Класичне": "Динамо" – "Шахтар". Поєдинок, який відбудеться на столичній арені імені Валерія Лобановського, стартує о 18:00.
