"Новий Довбик" підірвав європейський ринок: за юну зірку "Динамо" вже пропонують 20 мільйонів

Новим об'єктом полювання для скаутів провідних ліг став форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко. 20-річний нападник, якого в Європі вже охрестили "новим Довбиком", зацікавив команди з Німеччини, Іспанії та Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання AS .

Історичний рекорд у "Динамо"

Матвій Пономаренко став справжнім відкриттям весняної частини сезону української Прем'єр-ліги. У березні юний нападник встановив історичне досягнення, ставши першим гравцем в історії "Динамо", який відзначився у семи матчах Прем'єр-ліги поспіль. Його статистика вражає навіть досвідчених аналітиків: 13 голів у 19-ти матчах сезону.

Експерти порівнюють Пономаренка з Артемом Довбиком не лише через схожі фізичні дані (зріст 190 см), а й через уміння ефективно завершувати атаки. Порівняльний аналіз даних аналітичної платформи BeSoccer Pro показує, що нинішні показники Матвія у "Динамо" навіть перевершують цифри Довбика в його останньому сезоні за "Дніпро-1".

Порівняння показників Пономаренка та Довбика (інфографіка: BeSoccer Pro)

Ціна питання – понад 20 мільйонів

Успіхи українця не залишилися непоміченими у топ-чемпіонатах. За інформацією іспанських журналістів, боротьба за гравця загострюється.

Дортмундська "Боруссія" та "Лейпциг" активно вивчають можливість трансферу.

Дортмундська "Боруссія" та "Лейпциг" активно вивчають можливість трансферу. Франція та Англія: Представники цих ліг також готують свої пропозиції.

Київське "Динамо" усвідомлює цінність свого вихованця і, за чутками, вже відхилило перші пропозиції у розмірі 20 мільйонів євро. Столичний клуб не поспішає розлучатися з перлиною, чекаючи на ще вигідніші умови.

Зазначимо, що портал Transfermarkt зараз оцінює вартість Пономаренка у шість мільйонів євро.

Результативний дебют у збірній

Свій статус "кілера" у штрафному майданчику Пономаренко підтвердив і на міжнародному рівні. Дебютувавши за національну збірну України у плей-офф проти Швеції, Матвію знадобилося лише 13 хвилин після виходу на заміну, щоб забити свій перший м'яч за головну команду країни.

Окрім цього, він залишається абсолютним рекордсменом за кількістю голів на рівні U-19, маючи в активі 50 влучних пострілів.