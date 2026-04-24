Ребров вже має варіант: стало відомо, де може продовжити кар'єру екс-наставник збірної

14:22 24.04.2026 Пт
2 хв
Гранд з європейського чемпіонату націлився на українського тренера
aimg Андрій Костенко
Сергій Ребров (фото: УАФ)

Творча відпустка Сергія Реброва після відставки з національної збірної України може завершитися швидше, ніж очікувалося. Іменитий грецький клуб розглядає 51-річного фахівця, як фаворита на посаду головного тренера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецький портал Newsit.

Хто претендує на Реброва

Мова йде про 20-разового чемпіона Греції – афінський "Панатінаїкос". Ситуація в клубі наразі далека від ідеальної. Керівництво "зелених" вкрай незадоволене поточними результатами: команда посідає лише четверте місце у грецькій Суперлізі, що не відповідає амбіціям гранда.

Головною жертвою цих невдач може стати нинішній наставник – іменитий іспанець Рафаель Бенітес. Попри його колосальний досвід роботи в "Ліверпулі", "Челсі", "Інтері" та мадридському "Реалі", Бенітесу так і не вдалося вивести "Панатінаїкос" з кризи.

За даними грецького ЗМІ, саме Ребров розглядається як фахівець, здатний дати команді новий імпульс.

Давній інтерес та конкуренція

Варто зазначити, що це вже не перша спроба греків запросити українського тренера. Ще у вересні минулого року видання SDNA повідомляло про інтерес афінян до Реброва.

Зараз український фахівець не є єдиним кандидатом у шорт-листі клубу, проте він залишається найбільш медійним та досвідченим варіантом серед доступних фахівців.

Для Реброва пропозиція з Греції може стати шансом швидко повернутися до активної практики після вильоту України від Швеції у плей-офф відбору до ЧС-2026. Наразі сторони офіційно не коментують переговори, проте в Афінах уважно стежать за кожним кроком українського фахівця.

Кого тренував Ребров

Колишній нападник збірної України, київського "Динамо", лондонського "Тоттенхема" та низки інших команд розпочав тренерську кар'єру у 2009 році.

Стартував асистентом у молодіжному складі "Динамо". У 2014-2017 рр. працював із першою командою і завоював два чемпіонські титули, два Кубка України та Суперкубок України-2016.

Пізніше тренував аравійський "Аль-Ахлі", тричі зробив чемпіоном Угорщини "Ференцварош" і привів до золотих медалей "Аль-Айн" з ОАЕ.

З 2023 року очолював збірну України, з якою вийшов на Євро-2024, проте провалив кваліфікацію ЧС-2026.

