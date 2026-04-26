Ярмоленко приблизился к абсолютному рекорду УПЛ: сколько голов осталось

19:25 26.04.2026 Вс
Лидер "Динамо" стал третьим игроком в истории, который преодолел отметку в 120 голов
Андрей Костенко
Ярмоленко приблизился к абсолютному рекорду УПЛ: сколько голов осталось

Оформив дубль в конце сверхрезультативной встречи с криворожским "Кривбассом", вингер столичного "Динамо" Андрей Ярмоленко вплотную приблизился к званию лучшего бомбардира в истории украинской Премьер-лиги.

Сколько еще надо забить - рассказывает РБК-Украина.

Как Ярмоленко спасал "Динамо"

Матч в Кривом Роге, который стал самым результативным в истории УПЛ, превратился в личный бенефис Ярмоленко в финальной фазе.

На 76-ой минуте после выверенной передачи Виталия Буяльского Андрей сравнял счет (5:5). Этот мяч стал для него 120-м в чемпионатах Украины. Впоследствии, на 87-й минуте, Ярмоленко откликнулся на пас Николая Шапаренко и эффектным ударом пяткой отправил в сетку свой 121-й гол, который стал победным в этом триллере.

Интересно, что "Кривбасс" официально стал одним из самых любимых "клиентов" лидера киевлян. В ворота криворожан Андрей забил уже 10 мячей - больше доставалось только одесскому "Черноморцу" (15).

Сколько еще надо забить

Благодаря дублю Ярмоленко закрепился на третьей строчке списка лучших снайперов УПЛ всех времен. До завершения сезона остается 5 туров, а дистанция до вершины сократилась почти до минимума.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории УПЛ:

  1. Максим Шацких - 124 гола
  2. Сергей Ребров - 123
  3. Андрей Ярмоленко - 121
  4. Евгений Селезнев - 117
  5. Андрей Воробей - 105
  6. Жуниор Мораес - 103
  7. Александр Гладкий - 99
  8. Александр Гайдаш - 95
  9. Марко Девич - 90
  10. Сергей Мизин - 90

Чтобы повторить рекорд Шацких, Ярмоленко нужно забить еще трижды, а четыре гола сделают его абсолютным и единоличным лидером за всю историю украинского футбола.

Следующий шанс пополнить голевой багаж Андрей будет иметь уже 3 мая. Болельщиков ждет украинское "Классическое": "Динамо" - "Шахтер". Поединок, который состоится на столичной арене имени Валерия Лобановского, стартует в 18:00.

