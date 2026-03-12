"Динамо" заявило легіонера в УПЛ: відео дій новачка на полі та деталі трансферу
Київське "Динамо" офіційно внесло до своєї заявки на сезон 18-річного малійського легіонера Усмана Саване.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Універсал із Бамако
Хоча на офіційному сайті ліги Саване вказаний як півзахисник, за даними провідних аналітичних порталів, віі може зіграти також на вістрі атаки.
Новачок приєднався до "Динамо" у статусі вільного агента. Його попереднім клубом був малійський "Бамако", а в послужному списку значиться виступ за збірну Малі U-17.
Фахівці відзначають його швидкість, техніку дриблінгу та гру один в один. У Малі він вважається одним із найперспективніших гравців свого покоління.
Футболіст перебував у системі "Динамо" з жовтня минулого року. Тренерський штаб мав достатньо часу, щоб оцінити його потенціал під час тренувального процесу та двосторонніх ігор.
Діалло та Рубчинський перебрались у Львів
Паралельно з підсиленням "Динамо" розвантажує склад. Сенегальський вінгер Самба Діалло, який так і не зміг закріпитися в основі після повернення з ізраїльського "Хапоеля" (Єрусалим), решту сезону виступатиме за львівський "Рух". Орендна угода 23-річного гравця розрахована до літа 2026 року.
Також у Львові гратиме ще один динамівець – 24-річний хавбек Валентин Рубчинський перейшов до "Карпат". Оренда передбачає право викупу футболіста після завершення сезону.
Турнірне становище "Динамо"
"Динамо" посідає четверту сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи 35 очок після 19-ти турів. Відставання від лідируючого "Шахтаря" становить дев'ять пунктів.
Вже завтра, 13 березня, підопічні Ігоря Костюка зіграють у київському дербі проти "Оболоні". Матч пройде на арені "Динамо" імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 18:00.
