"Динамо" заявило легіонера в УПЛ: відео дій новачка на полі та деталі трансферу

Київське "Динамо" офіційно внесло до своєї заявки на сезон 18-річного малійського легіонера Усмана Саване.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Універсал із Бамако

Хоча на офіційному сайті ліги Саване вказаний як півзахисник, за даними провідних аналітичних порталів, віі може зіграти також на вістрі атаки.

Новачок приєднався до "Динамо" у статусі вільного агента. Його попереднім клубом був малійський "Бамако", а в послужному списку значиться виступ за збірну Малі U-17.

Фахівці відзначають його швидкість, техніку дриблінгу та гру один в один. У Малі він вважається одним із найперспективніших гравців свого покоління.

Футболіст перебував у системі "Динамо" з жовтня минулого року. Тренерський штаб мав достатньо часу, щоб оцінити його потенціал під час тренувального процесу та двосторонніх ігор.

Діалло та Рубчинський перебрались у Львів

Паралельно з підсиленням "Динамо" розвантажує склад. Сенегальський вінгер Самба Діалло, який так і не зміг закріпитися в основі після повернення з ізраїльського "Хапоеля" (Єрусалим), решту сезону виступатиме за львівський "Рух". Орендна угода 23-річного гравця розрахована до літа 2026 року.

Також у Львові гратиме ще один динамівець – 24-річний хавбек Валентин Рубчинський перейшов до "Карпат". Оренда передбачає право викупу футболіста після завершення сезону.

Турнірне становище "Динамо"

"Динамо" посідає четверту сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи 35 очок після 19-ти турів. Відставання від лідируючого "Шахтаря" становить дев'ять пунктів.

Вже завтра, 13 березня, підопічні Ігоря Костюка зіграють у київському дербі проти "Оболоні". Матч пройде на арені "Динамо" імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 18:00.