Ярмоленко в историческом топ-3, Пономаренко - лидер УПЛ: бомбардирские рекорды столичного дерби

20:28 13.03.2026 Пт
3 мин
В матче Премьер-лиги между "Динамо" и "Оболонью" произошло несколько знаковых событий
aimg Андрей Костенко
Андрей Ярмоленко (фото: ФК "Динамо")

Чемпион Украины - киевское "Динамо" встречалось в столичном дерби с "Оболонью" в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился скромной победой "бело-синих", однако запомнился рядом бомбардирских достижений.

УПЛ, 20-й тур

"Динамо" - "Оболонь" - 2:1

Голы: Ярмоленко, 31 (пенальти), Пономаренко, 40 - Устименко, 20

Главное в матче

Счет в киевском дерби открыли "пивовары": на 20-й минуте Денис Устименко точно пробил в дальний угол после розыгрыша в пределах штрафной площадки. Однако уже на 31-й минуте "Динамо" восстановило равновесие. Тот самый Устименко допустил ошибку, сыграв рукой в собственной штрафной площадке. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Андрей Ярмоленко.

Под занавес первого тайма, на 40-й минуте, подопечные Игоря Костюка смогли выйти вперед. Александр Пихаленок выдал разрезную передачу на Матвея Пономаренко, который хладнокровно переиграл голкипера "Оболони" - 2:1.

Во втором тайме команды не забивали. В итоге "Динамо" минимально победило, набрало 38 очков и поднялось в турнирной таблице на третье место.

Ярмоленко - в историческом топ-3

Для лидера "Динамо" Ярмоленко забитый в ворота "Оболони" гол стал 118-м в национальном первенстве, что позволило ему выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории элитного дивизиона. Андрей обошел Евгения Селезнева, на счету которого 117 точных ударов.

Сейчас впереди Ярмоленко остаются только две легенды "Динамо": нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров (123 гола) и абсолютный рекордсмен лиги Максим Шацких (124). Таким образом, Андрею остается забить еще семь раз, чтобы возглавить исторический рейтинг снайперов.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории УПЛ

  1. Максим Шацких - 124 гола
  2. Сергей Ребров - 123
  3. Андрей Ярмоленко - 118
  4. Евгений Селезнев - 117
  5. Андрей Воробей - 105
  6. Жуниор Мораес - 103
  7. Александр Гладкий - 99
  8. Александр Гайдаш - 95
  9. Марко Девич - 90
  10. Сергей Мизин - 90

Пономаренко догнал лидеров

Отдельного внимания заслуживает результативность молодого нападающего киевлян Пономаренко. 20-летний форвард отметился забитым мячом в шестом поединке УПЛ подряд.

Благодаря очередному взятию ворот Пономаренко догнал лидеров бомбардирской гонки текущего сезона. Сейчас нападающий "бело-синих" делит первую строчку в рейтинге лучших снайперов чемпионата - в его активе 8 забитых мячей.

Аналогичное количество голов в текущем розыгрыше Премьер-лиги имеют еще трое исполнителей: Бабукар Фаал ("Карпаты"), Филипп Будковский ("Заря") и Николай Гайдучик ("Полесье"). Но им для этого понадобилось от 18 до 20-ти матчей. Тогда как динамовец провел лишь девять.

Для полноты картины добавим, что в игре произошло еще одно бомбардирское достижение. Нападающий "Оболони" Устименко провел свой 6-й гол в текущем чемпионате. Ранее футболист никогда не забивал более 5-ти мячей за сезон.

Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
