Ярмоленко в историческом топ-3, Пономаренко - лидер УПЛ: бомбардирские рекорды столичного дерби
Чемпион Украины - киевское "Динамо" встречалось в столичном дерби с "Оболонью" в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился скромной победой "бело-синих", однако запомнился рядом бомбардирских достижений.
УПЛ, 20-й тур
"Динамо" - "Оболонь" - 2:1
Голы: Ярмоленко, 31 (пенальти), Пономаренко, 40 - Устименко, 20
Главное в матче
Счет в киевском дерби открыли "пивовары": на 20-й минуте Денис Устименко точно пробил в дальний угол после розыгрыша в пределах штрафной площадки. Однако уже на 31-й минуте "Динамо" восстановило равновесие. Тот самый Устименко допустил ошибку, сыграв рукой в собственной штрафной площадке. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Андрей Ярмоленко.
Под занавес первого тайма, на 40-й минуте, подопечные Игоря Костюка смогли выйти вперед. Александр Пихаленок выдал разрезную передачу на Матвея Пономаренко, который хладнокровно переиграл голкипера "Оболони" - 2:1.
Во втором тайме команды не забивали. В итоге "Динамо" минимально победило, набрало 38 очков и поднялось в турнирной таблице на третье место.
Ярмоленко - в историческом топ-3
Для лидера "Динамо" Ярмоленко забитый в ворота "Оболони" гол стал 118-м в национальном первенстве, что позволило ему выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории элитного дивизиона. Андрей обошел Евгения Селезнева, на счету которого 117 точных ударов.
Сейчас впереди Ярмоленко остаются только две легенды "Динамо": нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров (123 гола) и абсолютный рекордсмен лиги Максим Шацких (124). Таким образом, Андрею остается забить еще семь раз, чтобы возглавить исторический рейтинг снайперов.
Топ-10 лучших бомбардиров в истории УПЛ
- Максим Шацких - 124 гола
- Сергей Ребров - 123
- Андрей Ярмоленко - 118
- Евгений Селезнев - 117
- Андрей Воробей - 105
- Жуниор Мораес - 103
- Александр Гладкий - 99
- Александр Гайдаш - 95
- Марко Девич - 90
- Сергей Мизин - 90
Пономаренко догнал лидеров
Отдельного внимания заслуживает результативность молодого нападающего киевлян Пономаренко. 20-летний форвард отметился забитым мячом в шестом поединке УПЛ подряд.
Благодаря очередному взятию ворот Пономаренко догнал лидеров бомбардирской гонки текущего сезона. Сейчас нападающий "бело-синих" делит первую строчку в рейтинге лучших снайперов чемпионата - в его активе 8 забитых мячей.
Аналогичное количество голов в текущем розыгрыше Премьер-лиги имеют еще трое исполнителей: Бабукар Фаал ("Карпаты"), Филипп Будковский ("Заря") и Николай Гайдучик ("Полесье"). Но им для этого понадобилось от 18 до 20-ти матчей. Тогда как динамовец провел лишь девять.
Для полноты картины добавим, что в игре произошло еще одно бомбардирское достижение. Нападающий "Оболони" Устименко провел свой 6-й гол в текущем чемпионате. Ранее футболист никогда не забивал более 5-ти мячей за сезон.
Ранее мы показали, как играет 18-летний легионер из Мали, который пополнил состав "Динамо".