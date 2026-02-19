Рішуче та безкомпромісно: король Чарльз III відреагував на арешт брата

Що сказав король Чарльз III про арешт брата

Заява була зроблена всього за кілька годин після затримання Ендрю та була особисто підписана монархом. У своєму зверненні король був безкомпромісним щодо арешту родича.

"Я з глибоким занепокоєнням дізнався про новини щодо Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та підозри у зловживанні службовим становищем. Наразі триває повний, справедливий та належний процес розслідування цього питання належним чином та відповідними органами", - зазначив король.

Він також заявив про свою підтримку та співпрацю у цьому процесі.

"Дозвольте сказати чітко: закон має йти своїм шляхом. Поки триває цей процес, мені не слід робити додаткових коментарів щодо цієї справи. Тим часом моя родина і я продовжимо виконувати свій обов’язок та служити вам усім", - сказав він.

Заява короля Чарльз III (скриншот)

Що відомо про арешт Ендрю

Новини про затримання колишнього принца, якого король позбавив титула на тлі скандалу та звинувачень через його зв'язки з Епштейном, з'явилися 19 лютого. У будинках Ендрю також проводилися обшуки.

Представника монаршої еліти підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді торгового посланця Великої Британії. Він міг у той період надавати конфіденційну інформацію бізнесмену.

Нагадаємо, вперше Епштейна засудили у 2008 році у Флориді за насилля над 14-річною дівчиною. Угода про визнання провини забезпечила йому пом'якшений вирок на 13 місяців.

Потім у 2019-му його заарештували за торгівлю неповнолітніми, а вже 10 серпня знайшли мертвим у камері.