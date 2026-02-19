ua en ru
Решительно и бескомпромиссно: король Чарльз III отреагировал на арест брата

Четверг 19 февраля 2026 15:52
Решительно и бескомпромиссно: король Чарльз III отреагировал на арест брата Король Чарльз III (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Король Великобритании Чарльз III впервые публично прокомментировал арест своего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Он сделал официальное заявление, в котором решительно высказался относительно будущего родственника.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт The Royal Family.

Что сказал король Чарльз III об аресте брата

Заявление было сделано всего через несколько часов после задержания Эндрю и было лично подписано монархом. В своем обращении король был бескомпромиссным относительно ареста родственника.

"Я с глубокой обеспокоенностью узнал о новостях относительно Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и подозрениях в злоупотреблении служебным положением. Сейчас идет полный, справедливый и надлежащий процесс расследования этого вопроса должным образом и соответствующими органами", - отметил король.

Он также заявил о своей поддержке и сотрудничестве в этом процессе.

"Позвольте сказать четко: закон должен идти своим путем. Пока идет этот процесс, мне не следует делать дополнительных комментариев по этому делу. Тем временем моя семья и я продолжим выполнять свой долг и служить вам всем", - сказал он.

Решительно и бескомпромиссно: король Чарльз III отреагировал на арест братаЗаявление короля Чарльз III (фото: instagram.com/bbcnews)

Что известно об аресте Эндрю

Новости о задержании бывшего принца, которого король лишил титула на фоне скандала и обвинений из-за его связей с Эпштейном, появились 19 февраля. В домах Эндрю также проводились обыски.

Представителя монаршей элиты подозревают в злоупотреблении служебным положением на должности торгового посланника Великобритании. Он мог в тот период предоставлять конфиденциальную информацию бизнесмену.

Напомним, впервые Эпштейна осудили в 2008 году во Флориде за насилие над 14-летней девушкой. Соглашение о признании вины обеспечило ему смягченный приговор на 13 месяцев.

Затем в 2019-м его арестовали за торговлю несовершеннолетними, а уже 10 августа нашли мертвым в камере.

