ua en ru
Нд, 19 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Провал на старті та десять шайб: українські хокеїсти зазнали прикрої поразки на юнацькому ЧС

16:48 19.04.2026 Нд
2 хв
"Синьо-жовті" пропустили від Угорщини чотири голи за 12 хвилин, але ледь не створили диво у найрезультативнішому матчі турніру
Андрій Костенко
Україна зазнала першої поразки на ЧС (фото: ФХУ)

Юнацька збірна України U-18 провела свій другий поєдинок на чемпіонаті світу-2026. Після успішного старту наша команда зіткнулася з неймовірним тиском Угорщини, видавши трилер із десятьма закинутими шайбами, результат якого тримав у напрузі до останньої секунди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2026, U-18. Дивізіон 1A. 2-й тур

Україна U-18 – Угорщина U-18 – 4:6 (2:4, 1:2, 1:0)

Шайби України: Ратушняк, Воротеляк, Оліфірчук, Васяк

Шокуючий початок та спроба камбеку

Старт зустрічі став для "синьо-жовтих" справжнім випробуванням. Вже до 12-ї хвилини угорці забезпечили себе приголомшливу перевагу, закинувши чотири шайби.

Попри катастрофічний початок, українці проявили характер ще до першої перерви. Протягом однієї хвилини Артем Ратушняк та Арсеній Воротеляк скоротили відставання до 2:4, повернувши інтригу в протистояння, яке перетворилося на справжню гольову перестрілку.

Хет-трик суперника та фінальний штурм

Другий період знову розпочався з холодного душу: форвард угорців Доман Сонгот оформив хет-трик. Данило Оліфірчук зміг відповісти влучним кидком на 27-й хвилині, проте невдовзі суперник знову збільшив розрив. Загалом за гру команди закинули 10 шайб на двох, що стало рекордом результативності поточного туру.

В заключній двадцятихвилинці збірна України тотально володіла ініціативою, але змогла відзначитися лише один раз: під завісу зустрічі Святослав Васяк встановив остаточний рахунок – 4:6.

Турнірне становище та шанси на еліту

Попри поразку, Україна залишається серед претендентів на високі місця, наразі посідаючи третю сходинку в таблиці. Ситуація в групі максимально щільна: у чотирьох команд по 3 очки, проте Швейцарія та Казахстан мають гру в запасі.

Лише переможець групи за підсумками п'яти турів здобуде путівку до елітного дивізіону світового хокею.

Наступний поєдинок українські хокеїсти проведуть проти лідера групи – збірної Казахстану. Матч відбудеться у вівторок, 21 квітня, о 17:00 за київським часом. Ця зустріч стане визначальною для подальших перспектив "синьо-жовтих" на турнірі.

Раніше ми розповіли, як жіноча збірна України з хокею завершила ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Хокей Чемпіонат світу з хокею
