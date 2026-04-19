Провал на старте и десять шайб: украинские хоккеисты потерпели обидное поражение на юношеском ЧМ

16:48 19.04.2026 Вс
2 мин
"Сине-желтые" пропустили от Венгрии четыре гола за 12 минут, но едва не сотворили чудо в самом результативном матче турнира
aimg Андрей Костенко
Провал на старте и десять шайб: украинские хоккеисты потерпели обидное поражение на юношеском ЧМ Украина потерпела первое поражение на ЧМ (фото: ФХУ)

Юношеская сборная Украины U-18 провела свой второй поединок на чемпионате мира-2026. После успешного старта наша команда столкнулась с невероятным давлением Венгрии, выдав триллер с десятью заброшенными шайбами, результат которого держал в напряжении до последней секунды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2026, U-18. Дивизион 1A. 2-й тур

Украина U-18 - Венгрия U-18 - 4:6 (2:4, 1:2, 1:0)

Шайбы Украины: Ратушняк, Воротеляк, Олифирчук, Васяк

Шокирующее начало и попытка камбэка

Старт встречи стал для "сине-желтых" настоящим испытанием. Уже к 12-й минуте венгры обеспечили себе потрясающее преимущество, забросив четыре шайбы.

Несмотря на катастрофическое начало, украинцы проявили характер еще до первого перерыва. В течение одной минуты Артем Ратушняк и Арсений Воротеляк сократили отставание до 2:4, вернув интригу в противостояние, которое превратилось в настоящую голевую перестрелку.

Хет-трик соперника и финальный штурм

Второй период снова начался с холодного душа: форвард венгров Доман Сонгот оформил хет-трик. Даниил Олифирчук смог ответить точным броском на 27-й минуте, однако вскоре соперник снова увеличил разрыв. Всего за игру команды забросили 10 шайб на двоих, что стало рекордом результативности текущего тура.

В заключительной двадцатиминутке сборная Украины тотально владела инициативой, но смогла отличиться лишь однажды: под занавес встречи Святослав Васяк установил окончательный счет - 4:6.

Турнирное положение и шансы на элиту

Несмотря на поражение, Украина остается среди претендентов на высокие места, пока занимая третью строчку в таблице. Ситуация в группе максимально плотная: у четырех команд по 3 очка, однако Швейцария и Казахстан имеют игру в запасе.

Только победитель группы по итогам пяти туров получит путевку в элитный дивизион мирового хоккея.

Следующий поединок украинские хоккеисты проведут против лидера группы - сборной Казахстана. Матч состоится во вторник, 21 апреля, в 17:00 по киевскому времени. Эта встреча станет определяющей для дальнейших перспектив "сине-желтых" на турнире.

Ранее мы рассказали, как женская сборная Украины по хоккею завершила ЧМ-2026.

