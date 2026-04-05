Доля "срібла" вирішилася на останніх секундах: як жіноча збірна України з хокею завершила ЧС-2026

15:14 05.04.2026 Нд
У матчі проти Литви переможця довелося визначати за межами основного часу
aimg Андрій Костенко
Жіноча збірна України з хокею (фото: ФХУ)

Українські хокеїстки завершили світову першість 2026 року емоційним протистоянням із литовками. Попри те, що шанси на підвищення у класі були втрачені раніше після поразки від Гонконгу, на кону стояло підсумкове друге місце в таблиці. Доля зустрічі вирішилася в серії післяматчевих кидків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

ЧС-2026 (жінки). Дивізіон 2B, 4-й тур

Литва – Україна – 3:2 (за булітами)

Шайби України: Манчак-Єнсен, Ведмеденко

Камбек та драма в овертаймі

Початок гри склався не на користь українок: вже на шостій хвилині першого періоду литовки вийшли вперед. Проте у другому періоді підопічні Євгена Аліпова продемонстрували характер. На четвертій хвилині двадцятихвилинки Валерія Манчак-Єнсен зрівняла рахунок, а вже за три хвилини Радміла Ведмеденко закинула другу шайбу – 2:1.

Литва змогла відігратися у третьому періоді. Основний час та овертайм не виявили переможця, хоча на останній хвилині додаткового часу українки мали стовідсотковий шанс закрити гру.

Лотерея булітів

У серії післяматчевих кидків воротарка збірної України Юліана Вільган зробила все можливе, парирувавши перші три спроби суперниць.

Однак литовки все ж змогли двічі вразити ворота. Натомість українські хокеїстки не реалізували жодного з чотирьох булітів, що і визначило підсумок зустрічі.

Підсумки турніру

Після цієї гри Україна опустилася на третє місце в таблиці, завершивши чемпіонат із 10 очками в активі. Литва з 11 пунктами посіла другу сходинку, а "золото" та путівку до дивізіону 2A здобула команда Гонконгу.

Наша збірна третій рік поспіль залишається в Дивізіоні 2В. Варто зазначити, що за всю історію виступів українським хокеїсткам ще жодного разу не вдавалося піднятися вище цього рівня.

