Шокова терапія у збірних України: хто рятуватиме вітчизняний біатлон після гучного провалу

Збірна України з біатлону входить у новий олімпійський цикл із радикальними змінами. На засіданні президії національної Федерації було офіційно затверджено нових керманичів чоловічої та жіночої команд. Ставку зробили на зірок минулого, які ще нещодавно самі виборювали медалі світових першостей.

Жіноча команда: досвід чемпіонки

Новою старшою тренеркою жіночої збірної стала Оксана Хвостенко. П'ятиразова медалістка чемпіонатів світу змінить на цій посаді Миколу Зоца.

Хвостенко приходить на посаду не з порожніми руками: останні роки вона успішно очолювала юніорську команду, де під її керівництвом українки виграли Кубок націй та залік естафет на юніорському Кубку IBU. Тепер перед нею стоїть завдання перенести цей успіх на дорослий рівень.

Чоловіча команда: несподіваний вибір

Чоловічу збірну очолить Сергій Семенов – володар Малого кришталевого глобуса та дворазовий призер ЧС.

Його призначення стало певною несподіванкою, адже після завершення кар'єри у 2020 році Семенов працював у команді сервісменом і не мав досвіду головного тренера. На цій посаді він замінить Надію Білову.

Нові збірні України

Окрім тренерів визначилися і зі складами збірних, які готуватимуться до сезону- 2026/27. До жіночої команди увійшли 12 спортсменок, до чоловічої – 8.

Списки збірних України

Жінки: Олена Городна, Христина Дмитренко, Ксенія Приходько, Поліна Пуцко, Христина Руда, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк, Вікторія Хвостенко, Аліна Хміль, Дарина Чалик, Ірина Шевченко, Валерія Шейгас

Чоловіки: Володимир Аксюта, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Денис Насико, Дмитро Підручний, Сергій Супрун

Оцінка Підручного

Капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний вже встиг оцінити такий крок федерації. За його словами, відсутність тренерського досвіду у Семенова компенсується величезним багажем знань сучасного біатлону.

"Сергію я довіряю, знаю, як він ставиться до будь-якої роботи. Гадаю, це найкраще рішення з тих варіантів, що були на столі. Треба пробувати молодих фахівців, які мають амбіції та власне бачення", - зазначив лідер команди в коментарі "Суспільне Спорт".

Оксана Хвостенко (фото: Федерація біатлону України)

Що варто знати про нових тренерів

Оксана Хвостенко – п'ятиразова медалістка чемпіонатів світу з біатлону та шестиразова призерка етапів Кубка світу. Учасниця двох Олімпійських ігор (2002 та 2006 років): найкращий результат – 20-те місце в індивідуальній гонці (2006). Кар'єру біатлоністки завершила у сезоні-2010/11, і з часом перейшла до тренерської діяльності.

Сергій Семенов – дворазовий медаліст чемпіонатів світу та дев'ятиразовий медаліст етапів Кубка світу. Учасник трьох Олімпіад (2010, 2014 та 2018): найкращий результат – 33-тє місце у спринті у Ванкувері-2010. Володар Малого кришталевого глобуса індивідуальних гонок у сезоні-2014/15. Останні гонки у кар'єрі провів у сезоні-2019/20.