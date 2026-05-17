Прощання Маліновського та повернення Довбика: як українці зіграли в передостанньому турі Серії А (відео)

Останній акорд Маліновського на "Луїджі Ферраріс"

Для 33-річного півзахисника "Дженоа" Руслана Маліновського поєдинок проти "Мілана" став особливим – українець востаннє зіграв перед рідними трибунами генуезців. Нещодавно клуб офіційно оголосив, що хавбек залишить команду влітку на правах вільного агента. За інформацією топ-інсайдера Фабріціо Романо, Маліновський уже погодив трирічний контракт із турецьким "Трабзонспором".

Українець вийшов у стартовому складі та відіграв увесь матч. Маліновський традиційно вів гру "грифонів" у центрі поля: віддав 38 точних передач із 45-ти (84%) та створив два гострі моменти для партнерів. Статистичний портал SofaScore оцінив дії Руслана в 6,8 бала.

Сам поєдинок завершився перемогою "Мілана" з рахунком 2:1. У складі "россонері" відзначилися Крістофер Нкунку (з пенальті) та Закарі Атекаме, на що "Дженоа" змогла відповісти лише одним влучним ударом Хоана Васкеса наприкінці зустрічі.

Камбек Довбика у римському дербі

Головна хороша новина туру – повернення в стрій нападника "Роми" Артема Довбика. 28-річний форвард не грав понад чотири місяці: ще 6 січня в поєдинку проти "Лечче" він забив гол, але отримав важку травму м'яза стегна, яка змусила його перенести операцію та пройти тривалу реабілітацію.

Довбик з'явився на полі на 88-й хвилині принципового столичного дербі проти "Лаціо". На той момент "вовки" вже впевнено перемагали 2:0 завдяки дублю захисника Джанлуки Манчіні. Сама гра видалася надзвичайно емоційною – на 70-й хвилині арбітр вилучив по одному гравцю з кожної команди (Веслі Франсу в "Роми" та Ніколо Ровеллу – в "Лаціо").

За відведений йому короткий час Артем не встиг суттєво повпливати на гру, отримавши оцінку 6,3 від SofaScore, проте сам факт його камбеку є надважливим для клубу та збірної України. Не виключено, що це були прощальні хвилини Довбика на "Стадіо Олімпіко", адже в італійських медіа активно ширяться чутки про його можливий літній трансфер з "Роми".