Головна » Розваги » Спорт

Довбик відновив тренування з "Ромою" перед вирішальними матчами Серії А (відео)

20:09 13.05.2026 Ср
2 хв
Римляни ведуть запеклу боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів
aimg Андрій Костенко
Артем Довбик на першому занятті після перерви (фото: instagram.com/officialasroma)
Нападник збірної України Артем Довбик повернувся до занять у загальній групі італійської "Роми". Форвард не виходив на поле з початку січня через важку травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу римського клубу.

Травма та шлях до відновлення

Український форвард опинився поза грою ще на початку січня 2026 року. У матчі проти "Лечче" Довбик встиг відзначитися голом, проте вже за 26 хвилин після виходу на заміну отримав серйозне ушкодження лівого стегна.

Консервативне лікування не дало результатів, тому 19 січня нападник переніс хірургічне втручання. Через тривалий процес реабілітації Артем пропустив понад чотири місяці, що коштувало йому участі у 22 матчах "вовків" у всіх турнірах, а також виступів за збірну України у вирішальних іграх відбору на ЧС-2026.

Повернення до загальної групи

У середу, 13 травня, Довбик вперше за довгий час тренувався нарівні з партнерами по команді. Наразі тренерський штаб оцінює форму нападника, аби зрозуміти, чи зможе він потрапити до заявки на найближчий тур чемпіонату Італії.

У поточному сезоні на рахунку Артема 17 матчів у всіх турнірах, у яких він встиг забити три голи та віддати дві результативні передачі.

Битва за ЛЧ та римське дербі

Повернення українця відбулося у критичний момент сезону. За два тури до завершення Серії А "Рома" веде відчайдушну боротьбу за потрапляння до топ-4.

Римляни мають 67 очок і ділять четверту сходинку з "Міланом". Фініш у четвірці гарантує путівку до Ліги чемпіонів, тоді як п'яте місце – лише Лігу Європи.

У неділю, 17 травня, на команду очікує принципове римське дербі проти "Лаціо". Матч розпочнеться о 13:30 за київським часом.

Футбол Чемпіонат Італії Рома Артем Довбик
