Прощание Малиновского и возвращение Довбика: как украинцы сыграли в предпоследнем туре Серии А (видео)

Последний аккорд Малиновского на "Луиджи Феррарис"

Для 33-летнего полузащитника "Дженоа" Руслана Малиновского поединок против "Милана" стал особенным - украинец в последний раз сыграл перед родными трибунами генуэзцев. Недавно клуб официально объявил, что хавбек покинет команду летом на правах свободного агента. По информации топ-инсайдера Фабрицио Романо, Малиновский уже согласовал трехлетний контракт с турецким "Трабзонспором".

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Малиновский традиционно вел игру "грифонов" в центре поля: отдал 38 точных передач из 45-ти (84%) и создал два острых момента для партнеров. Статистический портал SofaScore оценил действия Руслана в 6,8 балла.

Сам поединок завершился победой "Милана" со счетом 2:1. В составе "россонери" отличились Кристофер Нкунку (с пенальти) и Закари Атекаме, на что "Дженоа" смогла ответить лишь одним точным ударом Хоана Васкеса в конце встречи.

Камбэк Довбика в римском дерби

Главная хорошая новость тура - возвращение в строй нападающего "Ромы" Артема Довбика. 28-летний форвард не играл более четырех месяцев: еще 6 января в поединке против "Лечче" он забил гол, но получил тяжелую травму мышцы бедра, которая заставила его перенести операцию и пройти длительную реабилитацию.

Довбик появился на поле на 88-й минуте принципиального столичного дерби против "Лацио". На тот момент "волки" уже уверенно побеждали 2:0 благодаря дублю защитника Джанлуки Манчини. Сама игра выдалась чрезвычайно эмоциональной - на 70-й минуте арбитр удалил по одному игроку из каждой команды (Уэсли Франсу у "Ромы" и Николо Ровеллу - у "Лацио").

За отведенное ему короткое время Артем не успел существенно повлиять на игру, получив оценку 6,3 от SofaScore, однако сам факт его камбэка является сверхважным для клуба и сборной Украины. Не исключено, что это были прощальные минуты Довбика на "Стадио Олимпико", ведь в итальянских медиа активно ходят слухи о его возможном летнем трансфере из "Ромы".