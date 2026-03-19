Приходько відреагувала на скандальний вчинок Потапа: "Чоловічого стрижня там не було"

Що сказала Приходько про Потапа

Думка співачки про артиста, якого вона критикувала за виступи в РФ ще задовго до початку повномасштабної війни, не змінилася.

"Я не помиляюся в людях, і я кажу, що по них відразу видно", - пояснила вона.

Приходько вважає, що репер не просто так минулого року дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю.

"На мою думку, це було бажання нагадати про себе і про те, що він може працювати на росіян. Але бридко навіть не через це, а тому що видно, що він боявся його", - сказала вона.

Артистка впевнена, що виконавець боявся наговорити зайвого.

"Якщо ти вже пішов на той бік, видай так, щоб вони всі очманіли, як з автоматної черги. А він щось вошкався, як розмазня. Чоловічого стрижня там не було. Він добирав слова", - зазначила вона.

"Потап - це піщинка"

Анастасія впевнена, що такі артисти, як Потап, ще повернуться в Україну. Втім, у суспільства будуть інші справи.

"Мені здається, всім просто буде байдуже. Річ у тому, що в нас стільки буде чим зайнятися, що на тлі того, що відбуватиметься в нашій країні, Потап - це буде піщинка", - заявила вона.

Водночас вона дала зрозуміти, що майбутнє у артистів-втікачів в Україні не буде вдалим.

"У нас не люблять, коли тобі зраджують, коли тебе ганьблять, коли ти чоловік, виїжджаєш за кордон, поводишся там не по-чоловічому", - сказала вона.