RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Приходько отреагировала на скандальный поступок Потапа: "Мужского стержня там не было"

17:27 19.03.2026 Чт
2 мин
Певица прокомментировала интервью рэпера Дудю и объяснила, как украинцы будут воспринимать таких артистов в будущем
aimg Сюзанна Аль Мариди
Потап и Приходько (коллаж: РБК-Украина)

Певица Анастасия Приходько резко высказалась о Потапе, с которым имеет давний конфликт. Она считает, что он дал интервью Дудю с определенной целью.

Что сказала Приходько о Потапе

Мнение певицы об артисте, которого она критиковала за выступления в РФ еще задолго до начала полномасштабной войны, не изменилось.

"Я не ошибаюсь в людях, и я говорю, что по ним сразу видно", - пояснила она.

Приходько считает, что рэпер не просто так в прошлом году дал интервью россиянину Юрию Дудю.

"По моему мнению, это было желание напомнить о себе и о том, что он может работать на россиян. Но противно даже не из-за этого, а потому что видно, что он боялся его", - сказала она.

Приходько высказалась о Потапе (фото: РБК-Украина)

Артистка уверена, что исполнитель боялся наговорить лишнего.

"Если ты уже пошел на ту сторону, выдай так, чтобы они все обалдели, как из автоматной очереди. А он что-то возился, как размазня. Мужского стержня там не было. Он подбирал слова", - отметила она.

"Потап - это песчинка"

Анастасия уверена, что такие артисты, как Потап, еще вернутся в Украину. Впрочем, у общества будут другие дела.

"Мне кажется, всем просто будет безразлично. Дело в том, что у нас столько будет чем заняться, что на фоне того, что будет происходить в нашей стране, Потап - это будет песчинка", - заявила она.

При этом она дала понять, что будущее у беглых артистов в Украине не будет удачным.

"У нас не любят, когда тебе изменяют, когда тебя позорят, когда ты мужчина, выезжаешь за границу, ведешь себя там не по-мужски", - сказала она.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
