Поповнення у королівській родині: принцеса Євгенія вагітна втретє (фото)

12:48 04.05.2026 Пн
3 хв
Разом із чоловіком вона виховує двох синів
aimg Катерина Собкова
Принцеса Євгенія оголосила про вагітність (фото: Getty Images)

У британській королівській родині очікується поповнення. Принцеса Євгенія повідомила, що вагітна втретє, і поділилася зворушливим дописом у соцмережах.

Принцеса Євгенія чекає на третю дитину

Так, донька принца Ендрю опублікувала фото, на якому видно знімок УЗД, а також показала своїх дітей. У підписі вона повідомила, що їхня родина знову стане більшою, а малюк має народитися у 2026 році.

Принцеса Євгенія вагітна втретє (фото: instagram.com/princesseugenie)

Це буде вже третя дитина для Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка. Подружжя виховує двох синів і нечасто ділиться особистим життям, тому новина швидко привернула увагу шанувальників королівської родини.

Напередодні принцеса також вперше за тривалий час активно вийшла в соцмережі та привітала чоловіка з 40-річчям, опублікувавши серію спільних фото.

Євгенія з чоловіком (скриншот)

Хто така принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія - онука покійної королеви Єлизавети II. Вона є молодшою донькою принца Ендрю, герцога Йоркського, та Сари Фергюсон, герцогині Йоркської.

Водночас вона не належить до числа "працюючих" членів королівської родини. Євгенія будує власну кар’єру та займається мистецтвом і благодійними проєктами.

Принцеса Євгенія (фото: instagram.com/princesseugenie)

Що відомо про батька принцеси Євгенії

Батько Євгенії - принц Ендрю, герцог Йоркський, один із найскандальніших представників британської королівської родини останніх років. Він є молодшим братом короля Чарльза III і тривалий час виконував офіційні обов’язки, зокрема був торговим представником Великої Британії за кордоном.

Втім, його репутація серйозно постраждала через зв’язки з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого раніше засудили за сексуальні злочини. Ім’я Ендрю неодноразово фігурувало у розслідуваннях і судових справах, а звинувачення проти нього викликали широкий міжнародний резонанс. Сам принц заперечував усі звинувачення, однак суспільний тиск лише зростав.

На тлі скандалів він фактично відійшов від публічного життя. Його позбавили низки королівських привілеїв і титулів, а також відсторонили від виконання офіційних обов’язків. Крім того, він втратив право представляти монархію на міжнародному рівні.

Останнім часом ситуація довкола принца Ендрю знову загострилася. Його затримували у межах розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем у період роботи торговим посланцем. Йшлося про підозри у передачі конфіденційної інформації, які нині перевіряються слідством.

Попри всі ці скандали, принцеса Євгенія намагається триматися осторонь резонансних історій, пов’язаних із батьком, і зосереджується на власному житті, родині та кар’єрі.

Що відомо про її чоловіка

Євгенія одружена з бізнесменом Джеком Бруксбенком. Пара зіграла весілля у 2018 році в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Вони познайомилися значно раніше, на гірськолижному курорті у Швейцарії. Відтоді їхні стосунки розвивалися поза зайвою публічністю, що нетипово для представників королівської родини.

Бруксбенк працює у сфері бізнесу та маркетингу, а також бере участь у різних проєктах у сфері гостинності.

Принцеса Євгенія у день свого весілля в 2018 році (фото: instagram.com/princesseugenie)

