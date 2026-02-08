Помер кумир мільйонів: все про смерть вокаліста 3 Doors Down Бреда Арнольда

Причина смерті Бреда Арнольда

Офіційне повідомлення про смерть музиканта з'явилося на сторінках гурту в соціальних мережах у суботу, 7 лютого.

Згідно із заявою близьких, Бред помер уві сні у своєму будинку в оточенні родини.

Причиною передчасного відходу стала онкологія. Останній рік життя артист вів мужню боротьбу з раком нирок.

Діагноз було поставлено навесні 2025 року, через що 3 Doors Down були змушені скасувати всі заплановані виступи. Незважаючи на інтенсивне лікування, хвороба виявилася сильнішою.

Біографія Бреда Арнольда: від гаражного гурту до світових арен

Бред Арнольд народився 27 вересня 1978 року в місті Ескатаупа, штат Міссісіпі. Його шлях у велику музику розпочався ще в підлітковому віці, коли у 15 років під час уроку математики в середній школі він написав текст до майбутнього мегахіта "Kryptonite".

У 1996 році Арнольд став одним із засновників рок-гурту 3 Doors Down, де спочатку поєднував ролі барабанщика та вокаліста, проте згодом зосередився виключно на співі, ставши незмінним лідером колективу.

Світове визнання прийшло до музиканта у лютому 2000 року з виходом дебютного альбому "The Better Life", який отримав семикратний платиновий статус.

Наступні платівки, такі як "Away from the Sun" та "Seventeen Days", лише закріпили успіх, дебютуючи на вершинах Billboard 200 та принісши Арнольду номінації на премію Греммі.

Для мільйонів слухачів по всьому світу Бред був не просто зіркою, а людиною, яка не боялася бути вразливою. Він відверто розповідав про свою боротьбу із залежностями та шлях до віри, надихаючи фанатів змінювати своє життя.

У травні 2025 року Арнольд повідомив шанувальникам про критичний стан здоров’я - у нього діагностували четверту стадію раку нирок, який поширився на легені. Попри важкий діагноз, він заявляв, що не відчуває страху перед хворобою.

За свою кар'єру Арнольд з гуртом випустив шість студійних альбомів. Такі балади, як "Here Without You" та "When I'm Gone", стали класикою пост-гранджу, а вокал Бреда - синонімом щирої чоловічої лірики.

Топ-5 пісень 3 Doors Down

"Here Without You"

"Kryptonite"

"When I'm Gone"

"It's Not My Time"

"Loser"