Христина Соловій відмовилася від участі в концерті пам’яті Степана Гіги: у чому причина

Співачка Христина Соловій заявила, що не братиме участі у концерті, присвяченому пам’яті народного артиста України Степана Гіги.

За словами артистки, організатори заходу не виходили з нею на зв’язок і не узгоджували її можливу участь, тому вона навіть не знала, що її ім’я внесене до списку запрошених виконавців.

Зірка наголосила, що з великою повагою ставиться до творчості покійного колеги, однак ухвалила рішення не долучатися до заходу.

"Надзвичайно поважаю творчість Степана Гіги і шаную його творчий доробок. Але мені не було відомо, що організатори мене додали як учасницю. Тож у заході я участі не беру", - зазначила співачка.

Чому Христина Соловій відмовилася від участі в концерті пам’яті Степана Гіги (скріншот)

Що відомо про смерть Степана Гіги

У листопаді 2025 року стан здоров’я Степана Гіги різко погіршився.

Артисту знадобилося термінове хірургічне втручання, після якого він перебував у критичному стані.

За неофіційною інформацією, ускладнення виникли на тлі цукрового діабету.

Медики тривалий час боролися за життя виконавця, однак врятувати його не вдалося. 12 грудня 2025 року Степан Гіга помер.

Степан Гіга (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Хто виступить на концерті пам’яті Степана Гіги

28 березня у київському Палаці спорту заплановано масштабний концерт пам’яті народного артиста України Степана Гіги.

У заході візьмуть участь близько 50 українських артистів та гуртів, які виконають його пісні.

Команда співака вже почала оголошувати імена учасників. На сцену вийдуть діти Степана Гіги - Степан і Квітослава, які, як і батько, пов’язали своє життя з музикою та сценою.

Афіша концерту пам’яті Степана Гіги (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Серед заявлених учасників концерту:

гуморист Гриць Драпак

Христина Соловій

Віталій Лобач

Dima Prokopov

Олег Собчук з гурту СКАЙ

СолоХа

Нікіта Кісельов

Олена Тополя

Оля Цибульська

Жанна Лтавська

гурт TVORCHI

блогер Ніколас Карма

IVAN NAVI

М'ЯТА

YAROMIYA

Геля Зозуля

ENLEO

Anna Manu

Dykobrass Band

Ярослав Борута

гурт "Будьмо"

Ірина Зінковська

Афіша концерту пам’яті Степана Гіги (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Раніше команда Степана Петровича також повідомляла, що у концерті візьмуть участь Артем Пивоваров, FIЇNKA, VOLKANOV, VIP Тернопіль, Віктор Бронюк з гурту ТІК, комік Вася Харизма, Roman Scorpion, Mamarika, "Лісапетний батальйон", стендап-комік Вася Байдак, Михайло Грицкан, Наталія Бучинська, alyona alyona, Злата Огнєвіч, Анна Буткевич, ансамбль "Кралиця" та "Піккардійська терція".