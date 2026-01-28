ua en ru
Діти Степана Гіги розповіли, як вшанують пам'ять батька: "Справа житиме" (відео)

Середа 28 січня 2026 00:34
UA EN RU
Діти Степана Гіги розповіли, як вшанують пам'ять батька: "Справа житиме" (відео) Донька та син Степана Гіги зробили заяву у спільному відео (фото:
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Діти народного артиста України Степана Гіги звернулися до його прихильників. Квітослава та Степан Гіга-молодший записали спільне відео зі словами вдячності та важливою заявою.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Гіги.

Що сказали діти Степана Гіги

У зверненні Квітослава та молодший Степан подякували всім за підтримку у важкий для родини час, а також повідомили про концерт пам'яті, який відбудеться 28 березня.

"Ми дякуємо вам за ваше співчуття, за вашу підтримку, яку ми відчуваємо", - сказала Квітослава.

Її брат наголосив, що попри втрату, родина не зупиняється й має намір продовжувати справу батька.

"Життя продовжується, і ми готуємося до 28 березня - концерту памʼяті нашого тата. Ми продовжуємо справу. Ми робимо далі так, щоб усі памʼятали і знали", - зазначив Гіга-молодший.

Квітослава також поділилася, що команда активно працює над новими композиціями, а також над піснями, які роками залишаються улюбленими для слухачів.

"Справа нашого батька житиме. Пісні звучатимуть далі", - підсумувала вона.

Окремо в підписі до відео діти артиста зазначили, що теплі слова підтримки від прихильників надають їм сил. Справу свого батька вони пообіцяли продовжувати "з любовʼю та відповідальністю, зберігаючи й передаючи все, що він створив".

Що відомо про смерть Степана Гіги

Нагадаємо, народний артист України Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у лікарні Львова. Йому було 66 років.

Перед смертю співака госпіталізували. Йому провели термінову операцію, але з часом стан погіршився.

Офіційних подробиць його рідні та команда не розкривала. Лише наголошували, що він важкий, але стабільний.

Водночас з'являлися різні чутки про здоров'я співака, зокрема, що він впав у кому та переніс ампутацію. Втім, представники зірки ці заяви спростували.

Прощання зі Степаном Петровичем відбулося 14 грудня у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Похорон пройшов 15 грудня у тому ж храмі.

Артиста поховали на Личаківському кладовищі.

