Діти Степана Гіги розповіли, як вшанують пам'ять батька: "Справа житиме" (відео)
Діти народного артиста України Степана Гіги звернулися до його прихильників. Квітослава та Степан Гіга-молодший записали спільне відео зі словами вдячності та важливою заявою.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Гіги.
Що сказали діти Степана Гіги
У зверненні Квітослава та молодший Степан подякували всім за підтримку у важкий для родини час, а також повідомили про концерт пам'яті, який відбудеться 28 березня.
"Ми дякуємо вам за ваше співчуття, за вашу підтримку, яку ми відчуваємо", - сказала Квітослава.
Її брат наголосив, що попри втрату, родина не зупиняється й має намір продовжувати справу батька.
"Життя продовжується, і ми готуємося до 28 березня - концерту памʼяті нашого тата. Ми продовжуємо справу. Ми робимо далі так, щоб усі памʼятали і знали", - зазначив Гіга-молодший.
Квітослава також поділилася, що команда активно працює над новими композиціями, а також над піснями, які роками залишаються улюбленими для слухачів.
"Справа нашого батька житиме. Пісні звучатимуть далі", - підсумувала вона.
Окремо в підписі до відео діти артиста зазначили, що теплі слова підтримки від прихильників надають їм сил. Справу свого батька вони пообіцяли продовжувати "з любовʼю та відповідальністю, зберігаючи й передаючи все, що він створив".
Що відомо про смерть Степана Гіги
Нагадаємо, народний артист України Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у лікарні Львова. Йому було 66 років.
Перед смертю співака госпіталізували. Йому провели термінову операцію, але з часом стан погіршився.
Офіційних подробиць його рідні та команда не розкривала. Лише наголошували, що він важкий, але стабільний.
Водночас з'являлися різні чутки про здоров'я співака, зокрема, що він впав у кому та переніс ампутацію. Втім, представники зірки ці заяви спростували.
Прощання зі Степаном Петровичем відбулося 14 грудня у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Похорон пройшов 15 грудня у тому ж храмі.
Артиста поховали на Личаківському кладовищі.
Вас також може зацікавити:
- Що Степан Гіга пообіцяв перед смертю
- Що Іво Бобул сказав про втрату Степана Гіги
- Як Гіга прожив останні тижні.