Умер кумир миллионов: все о смерти вокалиста 3 Doors Down Брэда Арнольда

Причина смерти Брэда Арнольда

Официальное сообщение о смерти музыканта появилось на страницах группы в социальных сетях в субботу, 7 февраля.

Согласно заявлению близких, Брэд умер во сне в своем доме в окружении семьи.

Причиной преждевременного ухода стала онкология. Последний год жизни артист вел мужественную борьбу с раком почек.

Диагноз был поставлен весной 2025 года, из-за чего 3 Doors Down были вынуждены отменить все запланированные выступления. Несмотря на усиленное лечение, болезнь оказалась сильнее.

Биография Брэда Арнольда: от гаражной группы до мировых арен

Брэд Арнольд родился 27 сентября 1978 года в городе Эскатаупа, штат Миссисипи. Его путь в большую музыку начался еще в подростковом возрасте, когда в 15 лет во время урока математики в средней школе он написал текст к будущему мегахиту "Kryptonite".

В 1996 году Арнольд стал одним из основателей рок-группы 3 Doors Down, где сначала совмещал роли барабанщика и вокалиста, однако впоследствии сосредоточился исключительно на пении, став бессменным лидером коллектива.

Мировое признание пришло к музыканту в феврале 2000 года с выходом дебютного альбома "The Better Life", который получил семикратный платиновый статус.

Следующие пластинки, такие как "Away from the Sun" и "Seventeen Days", только закрепили успех, дебютируя на вершинах Billboard 200 и принеся Арнольду номинации на премию Грэмми.

Для миллионов слушателей по всему миру Брэд был не просто звездой, а человеком, который не боялся быть уязвимым. Он откровенно рассказывал о своей борьбе с зависимостями и пути к вере, вдохновляя фанатов менять свою жизнь.

В мае 2025 года Арнольд сообщил поклонникам о критическом состоянии здоровья - у него диагностировали четвертую стадию рака почек, который распространился на легкие. Несмотря на тяжелый диагноз, он заявлял, что не испытывает страха перед болезнью.

За свою карьеру Арнольд с группой выпустил шесть студийных альбомов. Такие баллады, как "Here Without You" и "When I'm Gone", стали классикой пост-гранжа, а вокал Брэда - синонимом искренней мужской лирики.

Топ-5 песен 3 Doors Down

"Here Without You"

"Kryptonite"

"When I'm Gone"

"It's Not My Time"

"Loser"