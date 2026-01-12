ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Вірна музиці й свободі": на 101-му році життя померла видатна українська співачка

Понеділок 12 січня 2026 12:01
"Вірна музиці й свободі": на 101-му році життя померла видатна українська співачка Тамара Калустян померла (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Померла видатна українська співачка Тамара Калустян. Артистка, чий вокал став частиною історії вітчизняного музичного мистецтва, пішла з життя у віці 100 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис колег виконавиці на офіційній сторінці Національної філармонії України у Facebook.

Обставини смерті співачки наразі не уточнюють. Відомо лише, що Тамара Дмитрівна прожила довге, насичене подіями й творчими здобутками життя, залишивши після себе потужну мистецьку спадщину.

У Національній філармонії України з особливою теплотою згадали співачку, наголосивши на її винятковому таланті, внутрішній гідності та високій культурі.

"Її голос лунав на провідних сценах світу та в залі Національної філармонії України. У її виконанні - Бах і Малер, Лятошинський і Сильвестров: з глибиною, бездоганною музичною культурою та інтелектуальною витонченістю. Вірна музиці й свободі, вона залишила по собі приклад гідності та справжньої краси. Світла пам'ять", - йдеться у некролозі.

&quot;Вірна музиці й свободі&quot;: на 101-му році життя померла видатна українська співачкаТамара Калустян (фото: facebook.com/elaine.turner)

Коротка біографія Тамари Калустян

Тамара Сергіївна Калустян (Калустянц) народилася 1 жовтня 1925 року в Києві.

Вона здобула філологічну освіту в Київському університеті, який закінчила у 1950 році, а згодом - Київську консерваторію, де навчалася вокалу та камерного співу.

Її викладачами були Клара Брун-Каміонська, Тетяна Михайлова та Зоя Ліхтман.

Артистка була онукою відомого українського математика Дмитра Граве.

У 1968 році Тамара Калустян підписала так званий "Київський лист" - відкритий лист-протест, усвідомлюючи, що цей крок позбавить її можливості викладати в радянській консерваторії, зруйнує перспективи всесоюзного визнання, телевізійної кар’єри та закордонних гастролей.

Упродовж багатьох років вона виступала як солістка Київської філармонії, виконуючи камерні та симфонічні програми з фортепіано, органом і оркестрами різного складу.

Досконале володіння іноземними мовами дозволяло їй надзвичайно точно передавати зміст і звучання вокальних творів мовою оригіналу, що було однією з характерних рис її виконавського стилю.

