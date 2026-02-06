ua en ru
Від голоду та холоду помер відомий кінооператор: вдова Поклада шокувала деталями трагедії

П'ятниця 06 лютого 2026 13:22
Від голоду та холоду помер відомий кінооператор: вдова Поклада шокувала деталями трагедії Павло Лойко (фото: facebook.com.pavel.lojko)
Автор: Іванна Пашкевич

На 83-му році життя помер український кінооператор Павло Лойко. За словами вдови композитора Ігоря Поклада Світлани, останні тижні діяч культури і його дружина фактично залишилися без їжі та тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Світлани Поклад у Facebook.

Світлана Поклад зазначила, що впродовж останнього часу Павло Лойко та його дружина перебували у вкрай складному матеріальному становищі. Через брак коштів подружжя фактично не мало змоги повноцінно харчуватися.

"Вночі помер сусід. І тепер найстрашніше - він помер від голоду та холоду… Сімʼя - він і дружина, більше нікого. На жаль, вони були відлюдниками, нікого в своє життя не пускали. Максимум - добрий день, добрий вечір. А так діляночка, городина і вік 80+. Тільки сьогодні вдова розповіла, що вже два тижні вони сиділи на воді, бо не було грошей на їжу. Вчора серце чоловіка зупинилося, не витримало", - написала Світлана.

Вона також повідомила, що через фінансові труднощі дружина покійного, Лідія, не мала можливості самостійно організувати поховання.

Від голоду та холоду помер відомий кінооператор: вдова Поклада шокувала деталями трагедіїПомер Павло Лойко (скріншот)

Після розголосу на ситуацію відреагував староста Ворзеля Вячеслав Преподобний, який поінформував, що поховання кінооператора буде здійснене коштом місцевого бюджету.

Поклад висловила сподівання, що вдова Павла Лойка не залишиться сам на сам зі складними життєвими обставинами і отримає необхідну підтримку від соціальних служб.

Окрім цього, вдова композитора звернулася до українців із закликом бути уважнішими одне до одного, особливо до людей похилого віку та матерів із маленькими дітьми.

"Будь ласка, озирніться навколо себе. Згадайте, можливо, десь поруч з вами замерзає літня людина… Можливо, мама не може вийти з дитям зі свого 5-10-25 поверху! А їй потрібно вийти хоч в магазин! Обʼєднуйтеся! Не проходьте повз, не будьте байдужими, будь ласка! Я памʼятаю, як ми це робили в окупації і вже після евакуації в нашім київськім домі!" - написала вона.

Що відомо про Павла Лойка

Павло Лойко народився 8 липня 1943 року. Він здобув освіту у Всеросійському державному інституті кінематографії імені Сергія Герасимова, після чого багато років працював на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка.

Від голоду та холоду помер відомий кінооператор: вдова Поклада шокувала деталями трагедіїПомер Павло Лойко (фото: facebook.com/svitlana.poklad)

У творчому доробку кінооператора - участь у створенні низки відомих стрічок, зокрема "Пропала грамота" та "Ральфе, здрастуй".

За словами Світлани Поклад, з 1990-х років Павло Лойко проживав у Ворзелі.

