"Показав, чому Україну неможливо перемогти". Легендарний російський шахіст підтримав Гераскевича

"Поставив принципи вище за славу"

Зустріч спортсменів відбулася у Мюнхені. За словами Каспарова, він знову публічно підтримав українця після рішення Міжнародного олімпійського комітету.

"Через день після того, як я сказав: "Я підтримую Владислава Гераскевича", коли МОК ганебно дискваліфікував його за шолом, який вшановував пам'ять спортсменів, убитих Росією, я мав честь стояти поруч із ним у Мюнхені.

Він поставив принципи вище за славу та показав, чому Україну неможливо перемогти", - написав Каспаров.

За що дискваліфікували Гераскевича

Українця відсторонили від змагань за 45 хвилин до старту через шолом, на якому були зображені загиблі українські спортсмени.

У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що екіпірування нібито не відповідає принципам Олімпійської хартії щодо нейтральності спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань.

МОК запропонував альтернативу – використання чорної стрічки під час старту, а "шолом пам'яті" дозволити демонструвати до і після заїзду та у мікст-зоні. Гераскевич відмовився від такого компромісу.

Спортсмен звернувся до Спортивний арбітражний суд (CAS). Слухання відбулося 13 лютого, однак суд відхилив позов українця, погодившись із рішенням МОК.

Таким чином, Гераскевич остаточно втратив можливість виступити на Іграх-2026.

Хто такий Гаррі Каспаров

Каспаров – 13-й чемпіон світу з шахів, якого багато експертів вважають найсильнішим гросмейстерів в історії. Він очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік (із короткими перервами) та є володарем 11-ти одинадцяти шахових "Оскарів".

Після початку повномасштабної агресії РФ Каспаров неодноразово публічно засуджував дії Кремля та підтримував Україну.