Україна сенсаційно обіграла Ісландію і тепер друга у групі D кваліфікації ЧС-2026

Результати матчів групи D

Україна перемогла Ісландію з рахунком 5:3. Голами відзначилися Руслан Маліновський (14, 45+5), Олексій Гуцуляк (45), Іван Калюжний (85) та Олег Очеретько (89). У господарів забивали Мікаель Еллертссон (35) і Альберт Гудмундссон (59, 75).

У першому турі кваліфікації Україна поступилася Франції 0:2 і зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном.

Завдяки цій перемозі збірна України суттєво покращила своє турнірне становище. Тепер команда Реброва має 4 очки і посідає друге місце у групі D, поступаючись лише Франції, яка здобула максимальні 9 балів після трьох перемог.

Турнірна таблиця групи D після останнього туру:

Франція - 9 очок

Україна - 4

Ісландія - 3

Азербайджан - 1

Результати інших матчів відбору

У п’ятницю, 10 жовтня, у європейських групах відбулися такі поєдинки:

Франція - Азербайджан 3:0 (голи: Мбаппе 45+2, Рабіо 69, Товен 84)

Казахстан - Ліхтенштейн 4:0 (голи: Кенжебек 26, 59, Зайнутдінов 28, Касим 81)

Бельгія - Північна Македонія 0:0

Косово - Словенія 0:0

Швеція - Швейцарія 0:2 (голи: Джака 65, Мандзамбі 90+4)

Німеччина - Люксембург 4:0 (голи: Раум 12, Кімміх 21, 50, Гнабрі 48)

Північна Ірландія - Словаччина 2:0 (голи: Грошовскі 18, Хʼюм 81)

Що далі для України

У фінальну частину ЧС-2026 напряму виходять лише переможці груп. Команди, що займуть другі місця, продовжать боротьбу у стикових матчах.

А Чемпіонат світу відбудеться влітку 2026 року у Канаді, Мексиці та США.