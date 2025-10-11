Україна сенсаційно обіграла Ісландію і тепер друга у групі D кваліфікації ЧС-2026
Збірна України здобула важливу перемогу над Ісландією у відборі чемпіонату світу 2026 року, піднявшись на другу позицію у своїй групі. Команда Сергія Реброва продемонструвала атакувальний футбол, забивши п’ять голів у гостьовому матчі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
Результати матчів групи D
Україна перемогла Ісландію з рахунком 5:3. Голами відзначилися Руслан Маліновський (14, 45+5), Олексій Гуцуляк (45), Іван Калюжний (85) та Олег Очеретько (89). У господарів забивали Мікаель Еллертссон (35) і Альберт Гудмундссон (59, 75).
У першому турі кваліфікації Україна поступилася Франції 0:2 і зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном.
Завдяки цій перемозі збірна України суттєво покращила своє турнірне становище. Тепер команда Реброва має 4 очки і посідає друге місце у групі D, поступаючись лише Франції, яка здобула максимальні 9 балів після трьох перемог.
Турнірна таблиця групи D після останнього туру:
- Франція - 9 очок
- Україна - 4
- Ісландія - 3
- Азербайджан - 1
Результати інших матчів відбору
У п’ятницю, 10 жовтня, у європейських групах відбулися такі поєдинки:
- Франція - Азербайджан 3:0 (голи: Мбаппе 45+2, Рабіо 69, Товен 84)
- Казахстан - Ліхтенштейн 4:0 (голи: Кенжебек 26, 59, Зайнутдінов 28, Касим 81)
- Бельгія - Північна Македонія 0:0
- Косово - Словенія 0:0
- Швеція - Швейцарія 0:2 (голи: Джака 65, Мандзамбі 90+4)
- Німеччина - Люксембург 4:0 (голи: Раум 12, Кімміх 21, 50, Гнабрі 48)
- Північна Ірландія - Словаччина 2:0 (голи: Грошовскі 18, Хʼюм 81)
Що далі для України
У фінальну частину ЧС-2026 напряму виходять лише переможці груп. Команди, що займуть другі місця, продовжать боротьбу у стикових матчах.
А Чемпіонат світу відбудеться влітку 2026 року у Канаді, Мексиці та США.
Раніше ми порівняли трансферні вартості збірних Ісландії та України перед очним поєдинком.
Також читайте, як Україна врятувала нічию з Угорщиною у відборі молодіжного Євро-2027.