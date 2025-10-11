ua en ru
Україна сенсаційно обіграла Ісландію і тепер друга у групі D кваліфікації ЧС-2026

Субота 11 жовтня 2025 10:56
Україна сенсаційно обіграла Ісландію і тепер друга у групі D кваліфікації ЧС-2026 збірна України з футболу (фото: УАФ)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України здобула важливу перемогу над Ісландією у відборі чемпіонату світу 2026 року, піднявшись на другу позицію у своїй групі. Команда Сергія Реброва продемонструвала атакувальний футбол, забивши п’ять голів у гостьовому матчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Результати матчів групи D

Україна перемогла Ісландію з рахунком 5:3. Голами відзначилися Руслан Маліновський (14, 45+5), Олексій Гуцуляк (45), Іван Калюжний (85) та Олег Очеретько (89). У господарів забивали Мікаель Еллертссон (35) і Альберт Гудмундссон (59, 75).

У першому турі кваліфікації Україна поступилася Франції 0:2 і зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном.

Завдяки цій перемозі збірна України суттєво покращила своє турнірне становище. Тепер команда Реброва має 4 очки і посідає друге місце у групі D, поступаючись лише Франції, яка здобула максимальні 9 балів після трьох перемог.

Турнірна таблиця групи D після останнього туру:

  • Франція - 9 очок
  • Україна - 4
  • Ісландія - 3
  • Азербайджан - 1

Результати інших матчів відбору

У п’ятницю, 10 жовтня, у європейських групах відбулися такі поєдинки:

  • Франція - Азербайджан 3:0 (голи: Мбаппе 45+2, Рабіо 69, Товен 84)
  • Казахстан - Ліхтенштейн 4:0 (голи: Кенжебек 26, 59, Зайнутдінов 28, Касим 81)
  • Бельгія - Північна Македонія 0:0
  • Косово - Словенія 0:0
  • Швеція - Швейцарія 0:2 (голи: Джака 65, Мандзамбі 90+4)
  • Німеччина - Люксембург 4:0 (голи: Раум 12, Кімміх 21, 50, Гнабрі 48)
  • Північна Ірландія - Словаччина 2:0 (голи: Грошовскі 18, Хʼюм 81)

Що далі для України

У фінальну частину ЧС-2026 напряму виходять лише переможці груп. Команди, що займуть другі місця, продовжать боротьбу у стикових матчах.

А Чемпіонат світу відбудеться влітку 2026 року у Канаді, Мексиці та США.

Раніше ми порівняли трансферні вартості збірних Ісландії та України перед очним поєдинком.

Також читайте, як Україна врятувала нічию з Угорщиною у відборі молодіжного Євро-2027.

