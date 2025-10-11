RU

Украина уверенно обыграла Исландию и теперь вторая в группе D квалификации ЧМ-2026

сборная Украины по футболу (фото: УАФ)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины одержала важную победу над Исландией в отборе чемпионата мира 2026 года, поднявшись на вторую позицию в своей группе. Команда Сергея Реброва продемонстрировала атакующий футбол, забив пять голов в гостевом матче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Результаты матчей группы D

Украина победила Исландию со счетом 5:3. Голами отметились Руслан Малиновский (14, 45+5), Алексей Гуцуляк (45), Иван Калюжный (85) и Олег Очеретько (89). У хозяев забивали Микаэль Эллертссон (35) и Альберт Гудмундссон (59, 75).

В первом туре квалификации Украина уступила Франции 0:2 и сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном.

Благодаря этой победе сборная Украины существенно улучшила свое турнирное положение. Теперь команда Реброва имеет 4 очка и занимает второе место в группе D, уступая лишь Франции, которая получила максимальные 9 баллов после трех побед.

Турнирная таблица группы D после последнего тура:

  • Франция - 9 очков
  • Украина - 4
  • Исландия - 3
  • Азербайджан - 1

Результаты других матчей отбора

В пятницу, 10 октября, в европейских группах состоялись следующие поединки:

  • Франция - Азербайджан 3:0 (голы: Мбаппе 45+2, Рабио 69, Товен 84)
  • Казахстан - Лихтенштейн 4:0 (голы: Кенжебек 26, 59, Зайнутдинов 28, Касым 81)
  • Бельгия - Северная Македония 0:0
  • Косово - Словения 0:0
  • Швеция - Швейцария 0:2 (голы: Джака 65, Мандзамби 90+4)
  • Германия - Люксембург 4:0 (голы: Раум 12, Киммих 21, 50, Гнабри 48)
  • Северная Ирландия - Словакия 2:0 (голы: Грошовски 18, Хьюм 81)

Что дальше для Украины

В финальную часть ЧМ-2026 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые займут вторые места, продолжат борьбу в стыковых матчах.

А Чемпионат мира состоится летом 2026 года в Канаде, Мексике и США.

Ранее мы сравнили трансферные стоимости сборных Исландии и Украины перед очным поединком.

Также читайте, как Украина спасла ничью с Венгрией в отборе молодежного Евро-2027.

Чемпионат мираСборная УкраиныФутбол