Украина уверенно обыграла Исландию и теперь вторая в группе D квалификации ЧМ-2026

Сборная Украины одержала важную победу над Исландией в отборе чемпионата мира 2026 года, поднявшись на вторую позицию в своей группе. Команда Сергея Реброва продемонстрировала атакующий футбол, забив пять голов в гостевом матче.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Украина победила Исландию со счетом 5:3. Голами отметились Руслан Малиновский (14, 45+5), Алексей Гуцуляк (45), Иван Калюжный (85) и Олег Очеретько (89). У хозяев забивали Микаэль Эллертссон (35) и Альберт Гудмундссон (59, 75).
В первом туре квалификации Украина уступила Франции 0:2 и сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном.
Благодаря этой победе сборная Украины существенно улучшила свое турнирное положение. Теперь команда Реброва имеет 4 очка и занимает второе место в группе D, уступая лишь Франции, которая получила максимальные 9 баллов после трех побед.
В пятницу, 10 октября, в европейских группах состоялись следующие поединки:
В финальную часть ЧМ-2026 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые займут вторые места, продолжат борьбу в стыковых матчах.
А Чемпионат мира состоится летом 2026 года в Канаде, Мексике и США.
