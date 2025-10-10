Двоє українців дорожчі за всю Ісландію: трансферні вартості збірних перед очним поєдинком

Скільки коштує збірна Ісландії

Сумарна вартість гравців збірної Ісландії із заявки на сьогоднішній матч з Україною за версією Transfermarkt становить 78,4 мільйона євро.

Це майже вчетверо менше, ніж сумарна цінність футболістів нашої команди. Більш того, увесь склад суперників за вартістю поступається сумарній ціні двох найдорожчих футболістів зі складу "синьо-жовтих" (Забарний + Судаков).

Найдорожчі футболісти у складі наших суперників – нападник італійської "Фіорентини" Альберт Гудмундссон та півзахисник французького "Лілля" Хакон Харальдссон, які коштують по 18 мільйонів євро. У нашій збірній вони не потрапили б у топ-5. Інші футболісти Ісландії значно поступаються лідерам.

Топ-10 найдорожчих у збірній Ісландії:

Альберт Гудмундссон – 18 млн Хакон Харальдссон – 18 млн Ісак Йоганнессон – 7 млн Віллум Віллумссон – 4 млн Крістіан Хлінссон – 4 млн Мікаель Еллерсон – 3,4 млн Торір Хелгасон – 3 млн Сверрір Інгасон – 2,5 млн Хакон Вальдімарссон – 2,5 млн Севар Магнуссон – 2,0 млн

Найдорожчі в збірній України

Сумарна вартість нашої національної команди на сьогоднішню гру – 297,3 млн євро. Найдорожчим є гравець французького ПСЖ – Ілля Забарний (55 млн євро).

Топ-10 найдорожчих у збірній України: