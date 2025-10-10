ua en ru
Двоє українців дорожчі за всю Ісландію: трансферні вартості збірних перед очним поєдинком

П'ятниця 10 жовтня 2025 18:39
Двоє українців дорожчі за всю Ісландію: трансферні вартості збірних перед очним поєдинком
Автор: Андрій Костенко

Збірна України значно переважає національну команду Ісландії за сумарною ціною гравців.

РБК-Україна аналізує вартості сьогоднішніх суперників та їхніх лідерів.

Скільки коштує збірна Ісландії

Сумарна вартість гравців збірної Ісландії із заявки на сьогоднішній матч з Україною за версією Transfermarkt становить 78,4 мільйона євро.

Це майже вчетверо менше, ніж сумарна цінність футболістів нашої команди. Більш того, увесь склад суперників за вартістю поступається сумарній ціні двох найдорожчих футболістів зі складу "синьо-жовтих" (Забарний + Судаков).

Найдорожчі футболісти у складі наших суперників – нападник італійської "Фіорентини" Альберт Гудмундссон та півзахисник французького "Лілля" Хакон Харальдссон, які коштують по 18 мільйонів євро. У нашій збірній вони не потрапили б у топ-5. Інші футболісти Ісландії значно поступаються лідерам.

Топ-10 найдорожчих у збірній Ісландії:

  1. Альберт Гудмундссон – 18 млн
  2. Хакон Харальдссон – 18 млн
  3. Ісак Йоганнессон – 7 млн
  4. Віллум Віллумссон – 4 млн
  5. Крістіан Хлінссон – 4 млн
  6. Мікаель Еллерсон – 3,4 млн
  7. Торір Хелгасон – 3 млн
  8. Сверрір Інгасон – 2,5 млн
  9. Хакон Вальдімарссон – 2,5 млн
  10. Севар Магнуссон – 2,0 млн

Двоє українців дорожчі за всю Ісландію: трансферні вартості збірних перед очним поєдинком

Найдорожчі в збірній України

Сумарна вартість нашої національної команди на сьогоднішню гру – 297,3 млн євро. Найдорожчим є гравець французького ПСЖ – Ілля Забарний (55 млн євро).

Топ-10 найдорожчих у збірній України:

  1. Ілля Забарний – 55 млн
  2. Георгій Судаков – 32 млн
  3. Віталій Миколенко – 28 млн
  4. Анатолій Трубін – 28 млн
  5. Артем Довбик – 25 млн
  6. Микола Матвієнко – 16 млн
  7. Владислав Ванат – 15 млн
  8. Єгор Ярмолюк – 15 млн
  9. Володимир Бражко – 12 млн
  10. Микола Шапаренко – 11 млн

Двоє українців дорожчі за всю Ісландію: трансферні вартості збірних перед очним поєдинком

Раніше ми писали, як Забарний додав у вартості після переходу в ПСЖ.

Також читайте, хто не потрапив до заявки України на вирішальний матч проти Ісландії.

Новини
