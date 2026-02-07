"Підтримка була колосальною": Ірина Гатун згадала, як один дзвінок Данилка змінив її життя

Акторка Студії "Квартал 95" Ірина Гатун зізналася, що скандальний номер про переселенку з окупованого Скадовська ледь не зруйнував її кар’єру. Переломним моментом для артистки став несподіваний дзвінок від Андрія Данилка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтервʼю гумористки Маші Єфросиніній.

За словами Гатун, після новорічного концерту "Кварталу 95" вона зіштовхнулася з хвилею жорсткої критики в соцмережах, а її моновистави почали масово знімати з афіш.

У певний момент артистка всерйоз замислилася над тим, чи зможе продовжувати кар’єру.

Гатун зізналася, що морально цей період став для неї вкрай важким. Вона відчувала себе сам на сам із хейтом і втрачала впевненість у майбутньому.

Саме тоді, за словами акторки, ситуацію несподівано змінив дзвінок від Андрій Данилко, якого вона давно вважає своїм кумиром.

"Трапилося те, заради чого було варто жити 35 років, як мені було на той час. Я чую: "Ірочко, це Андрій Данилко. Я хочу особисто тебе підтримати". Звичайно, він міг мені написати в Instagram чи через помічників, але зателефонував продюсеру фільму ("Велика прогулянка", де знімалися шоумен і акторка. - Ред.) і попросив мій номер. Ця підтримка була для мене колосальною. Для мене він найкращий артист", - поділилася артистка.

Після цієї розмови Ірина, за її словами, усвідомила, що не має права опускати руки.

Вона побачила, що попри хвилю негативу на її вистави й далі приходять глядачі, а підтримка такої постаті в українському шоу-бізнесі стала для неї важливим знаком.

Скандальний жарт про Скадовськ

Під час новорічного концерту 2024 року на сцені "Квартала 95" прозвучав гумористичний номер про жінку, яка переїхала з окупованого Скадовська на Закарпаття та намагається опанувати українську мову.

Ірина Гатун зіграла роль переселенки, яка перекручує слова. Найбільше обурення викликала репліка: "тому шо я сіСькадовська".

Цей жарт багато глядачів сприйняли як приниження внутрішньо переміщених осіб і мешканців окупованих територій.

Після шквалу критики акторка публічно вибачилася перед тими, кого міг образити номер. Водночас вона заявила, що частина хейту, на її думку, працює на руку Росії та її диктатору.

Згодом ім’я Ірини Гатун з’явилося в базі волонтерського сайту Миротворець, що ще більше підсилило резонанс навколо ситуації.