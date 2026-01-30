Скандал навколо Тіни Кароль був замовним: співачка натякнула, хто за цим стоїть

Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала скандал з відео під пісню "У нас немає світла". Артистка вважає, що це була цілеспрямована інформаційна атака.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кароль і Жадана "УП. Культура".

Що сказала Кароль про інформаційну атаку

Вона заявила, що відео з піснею про світло стало об'єктом цілеспрямованої атаки в соцмережах.

"Ми прекрасно знаємо, як відбулась ця атака у соцмережах і хто її ініціював. Пізніше я це обов'язково розкажу, тому що ми це розслідуємо зараз", - сказала Кароль.

За словами артистки, сотні коментарів під роликом були штучно створені, а частина матеріалів поширювалася у Росії.

"Бо не може з'являтися 400 коментарів на годину під відео. Ланцюжок подій виявився дуже показовим: на цю тему почали з'являтися матеріали навіть у Росії. Фактично йдеться про спроби запускати внутрішні конфлікти всередині країни. Це частина гібридної війни", - вважає зірка.

Тіна Кароль заявила про атаку в соцмережах (фото: instagram.com/tina_karol)

Ознаки "замовлення"

Тіна пояснила, що люди знаходяться у складному емоційному стані через складну ситуацію з теплом, світлом та безпекою. І саме в цей момент їх ще більше зіштовхують між собою.

"Серед коментарів дуже чітко простежувалася замовна лінія - що це нібито "пісня від влади", що це "пісня на дурня", мовляв, "влада нічого не зробила, але пісеньку вам дали", щоб відволікти увагу. І це теж елемент тієї самої гібридної атаки", - поділилася Тіна.

Артистка додала, що виступає за єдність суспільства.

"Дуже хочу, щоб ми чули здоровий голос, щоб не губили одне одного, а трималися справді міцно. Бо нас завжди руйнували саме внутрішні конфлікти. Це те, що розвалювало імперії", - зазначила вона.

Сергій Жадан підтримав співачку, зазначивши, що вона дуже переймалася через скандал з піснею. За його словами, "було видно, що це заказуха" і "штучно зініційована історія".

Жадан підтримав Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)