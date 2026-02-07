"Поддержка была колоссальной": Ирина Гатун вспомнила, как один звонок Данилко изменил ее жизнь

Актриса Студии "Квартал 95" Ирина Гатун призналась, что скандальный номер о переселенке из оккупированного Скадовска едва не разрушил ее карьеру. Переломным моментом для артистки стал неожиданный звонок от Андрея Данилко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью юмористки Маши Ефросининой.

По словам Гатун, после новогоднего концерта "Квартала 95" она столкнулась с волной жесткой критики в соцсетях, а ее моноспектакли начали массово снимать с афиш.

В определенный момент артистка всерьез задумалась над тем, сможет ли продолжать карьеру.

Гатун призналась, что морально этот период стал для нее крайне тяжелым. Она чувствовала себя один на один с хейтом и теряла уверенность в будущем.

Именно тогда, по словам актрисы, ситуацию неожиданно изменил звонок от Андрей Данилко, которого она давно считает своим кумиром.

Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

"Случилось то, ради чего стоило жить 35 лет, как мне было на то время. Я слышу: "Ирочка, это Андрей Данилко. Я хочу лично тебя поддержать". Конечно, он мог мне написать в Instagram или через помощников, но позвонил продюсеру фильма ("Большая прогулка", где снимались шоумен и актриса. - Ред.) и попросил мой номер. Эта поддержка была для меня колоссальной. Для меня он самый лучший артист", - поделилась артистка.

После этого разговора Ирина, по ее словам, осознала, что не имеет права опускать руки.

Она увидела, что несмотря на волну негатива на ее спектакли продолжают приходить зрители, а поддержка такой фигуры в украинском шоу-бизнесе стала для нее важным знаком.

Скандальная шутка о Скадовске

Во время новогоднего концерта 2024 года на сцене "Квартала 95" прозвучал юмористический номер о женщине, которая переехала из оккупированного Скадовска в Закарпатье и пытается овладеть украинским языком.

Ирина Гатун сыграла роль переселенки, которая искажает слова. Наибольшее возмущение вызвала реплика: "потому шо я сиСькадовская".

Эту шутку многие зрители восприняли как унижение внутренне перемещенных лиц и жителей оккупированных территорий.

Ирина Гатун оскандалилась из-за шутки о Скадовске (кадр из видео)

После шквала критики актриса публично извинилась перед теми, кого мог обидеть номер. В то же время она заявила, что часть хейта, по ее мнению, работает на руку России и ее диктатору.

Впоследствии имя Ирины Гатун появилось в базе волонтерского сайта Миротворец, что еще больше усилило резонанс вокруг ситуации.