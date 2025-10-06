ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Нєнов про мовні скандали навколо Данилка та його концертів: "Давайте заборонимо"

Понеділок 06 жовтня 2025 15:59
UA EN RU
Нєнов про мовні скандали навколо Данилка та його концертів: "Давайте заборонимо" Андрій Данилко та Герман Нєнов (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Креативний директор, продюсер і кліпмейкер Герман Нєнов висловився про скандали навколо Андрія Данилка. Артист, який виступає в образі Вєрки Сердючки, провокує неабиякі суперечки, коли виступає зі своїми російськомовними піснями.

Як повідомляє РБК-Україна, у новому випуску "Мені цікаво" Нєнов розповів Аліні Доротюк, що думає про Данилка і мовний конфлікт.

Що сказав продюсер про Сердючку

Так, Доротюк нагадала Нєнову про скандали навколо артиста, який продовжує співати російською.

"Не всім дано відчувати контекст, не всім дано швидко перебудувати себе. Особливо коли артист вже в статусі легенди. Нам треба все одно єднатися, і будь-яка дискусія з приводу того, що подобається, що співає російською, чи не подобається - вона повинна бути в межах толерантності одне до одного", - сказав Нєнов.

І якщо ми живемо в правовій державі, наголосив продюсер, ця ситуація має або порушувати закон, або не порушувати.

Нєнов про мовні скандали навколо Данилка та його концертів: &quot;Давайте заборонимо&quot;Нєнов висловився про Данилка (скріншот)

"Якщо ми не співаємо російською, давайте заборонимо це на законодавчому рівні. Тут повинно бути регулювання. Давайте не співати російською, приймемо це закон, що не може в публічному просторі лунати не тільки російська музика, як є вже закон, що музика російських виконавців не може навіть в машині лунати. А ще й музика українських виконавців російською мовою", - пропонує він.

При цьому, зазначив Герман, постає одне питання. Сталося так, що за роки Незалежності України майже 70% пісень, на яких ми всі виросли, російською мовою.

"Це вибір людей. Якби люди не ходили, Андрій Данилко вже давно переклав би всі пісні українською мовою. Давай будемо чесними. Якщо немає опиту, немає і пропозиції, вона вбивається. Я 3 роки вже вивчаю рекламу: якщо люди не купують товар, його спочатку знімають з верхніх полиць, а потім прибирають з мереж. Тому питання до людей", - пояснив він.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Данилко Вєрка Сердючка Новини шоу-бізнесу Мовний скандал Зірки шоу-бізнесу
Новини
Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології
Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії